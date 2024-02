¿Daniel Bisogno, grave? 'Ventaneando' reporta que el conductor regresa al hospital por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y polémico presentador de TV, Daniel Bisogno, de nueva cuenta está despertado la preocupación entre sus miles de seguidores, debido a que recientemente en las redes sociales de Ventaneando han reportado la hospitalización de su destacado compañero, señalando la importante razón por la que tuvo que regresar al nosocomio, ¿será acaso que está grave de nueva cuenta?

Como se sabe, Bisogno tiene casi un año que ha mantenido a sus miles de fans y a todos sus colegas en TV Azteca con el alma en un hilo, debido a que ha presentado terribles problemas en su salud, inclusive en mayo estuvo a punto de perder la vida ante la emergencia médica, en la cual se le reventaron unas venas esofágicas que lo tuvieron en terapia intensiva casi una semana y después varias semanas en reposo.

Y desde ese momento no han parado de correr rumores sobre su verdadero estado de salud, pues muchos afirman que padece de una enfermedad mortal del riñón o hígado, que necesita trasplante y otros medios de comunicación, como Chisme No Like, afirmaron que padece de VIH, lo que causó más controversia, pero que el mismo Bisogno ha salido para poner un alto y declarar que no era verdad.

Daniel Bisogno. Internet

Pero ahora, la mañana de este viernes 9 de febrero, a través de la cuenta de X, antes conocida como Twitter, han informado que el famoso actor de Lagunilla Mi Barrio de nueva cuenta se encuentra en el hospital, pero rápidamente aclararon que esto no se trata de un asunto grave, sino de que aparentemente van a realizarle exámenes de rutina para mantener un control y evitar otra emergencia médica, sin embargo, esto solo aumenta las sospechas de que tiene una grave enfermedad.

Hasta el momento Bisogno no se ha pronunciado al respecto, pero el vespertino dirigido por la famosa presentadora y reconocida periodista, Pati Chapoy, afirmó que en la emisión de este viernes 9 de febrero van a tener más información al respecto, por lo que en unas cuántas horas se sabrá la verdad detrás de esta hospitalización y si es que el presentador estará presente en los foros del programa.

Fuente: Tribuna del Yaqui