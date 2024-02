Estos son los errores que debes evitar a toda costa antes de pintarte el cabello

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta temporada las tendencias en cabello avanzan muy rápido. En cuanto al corte, tenemos muchas opciones para elegir: entre los bobs ultramodernos de este otoño invierno con el liquid bob, por ejemplo, también regresan los cortes estilo años 90, recordamos el corte de pelo butterfly, que adoraban los amantes de la moda. Para aquellos que prefieren probar las coloraciones más modernas, somos absolutamente fanáticos del tono bropper. Pero, antes de dar el paso y lucir un nuevo color de cabello, lo mejor es evitar ciertos errores para que tu nuevo tono perdure en el tiempo.

La rutina de cuidado del cabello es fundamental para cuidar tu cabello. Si deseas realizar un cambio de tono, nuevamente, hay ciertas reglas que debes conocer. Hoy develamos algunos consejos para antes y después de la coloración. Por ejemplo, no debes lavarte el cabello antes de teñirlo, se recomienda no lavar el cabello durante tres días antes de teñirlo. Este consejo también es válido para los baños de aceite, que se utilizan para fortalecer y reparar los largos; definitivamente no debes hacerte un baño de aceite el día antes de tu coloración. ¿Por qué? Porque al estar aceitoso, no se podrá decolorar tu cabello y también se podría desencadenar una reacción química y hacer que tu cabello se caliente.

El tono 'peach blond' estará de moda este 2024

Una vez que tengas tu nuevo color de cabello, es hora de mimar tu melena. Efectivamente, los colorantes sensibilizan la fibra capilar, por eso es importante cuidarla para mantener la suavidad, el brillo y la disciplina. Opta por una gama de productos adaptados a tu nueva coloración, protege tu cabello con un protector térmico antes de utilizar tus aparatos de calefacción y evita el roce con la funda de tu almohada optando por una funda de seda. ¡Con estos consejos podrás encontrar el color de cabello perfecto y moderno para esta primavera!

En 2024, nos esperan muchas tendencias en coloración del cabello. Entre ellas encontramos el color Peach Blond que es un rubio muy luminoso, un rubio con mechas melocotón. Te recordamos que el melocotón, más precisamente el tono Peach Fuzz, fue elegido color del año por Pantone. Otros colores a destacar en estos momentos son el balayage rubio beige dorado con matices ni demasiado fríos ni demasiado cálidos, el beige moca, el rojo, el dorado invernal o incluso el pelo tiramisú, inspirado en el famoso postre italiano.