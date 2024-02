Galilea Montijo confiesa que sufrió humillaciones con Cuauhtémoc Blanco; revela si la golpeó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La controversial conductora Galilea Montijo nuevamente se apoderó de la atención de la prensa pero no por un tema relacionado con su carrera en Televisa, sino porque recordó uno de los romances más polémicos de su vida. Resulta que en la reciente emisión del programa Netas Divinas, la originaria de Guadalajara, Jalisco, habló de su relación con Cuauhtémoc Blanco, revelando de una vez por todas si su exnovio era golpeador.

Resulta que en el nuevo capítulo del programa de Unicable tuvieron un invitado muy especial en el foro: David Faitelson, quien recordó que tuvo un problema con el ahora gobernador de Morelos. La situación hizo sonrojar a 'La Gali', quien no tuvo más que sumarse a la conversación y hablar al respecto. "Galilea y yo tuvimos una historia, bueno, tuve una historia con alguien que tuvo una historia con Galilea", dijo el comentarista deportivo.

Acto seguido, el exconductor de TV Azteca y ESPN le hizo un incómodo comentario a Montijo: "¿Oye y lo felicitaste ayer? fue su cumpleaños". A lo que ella dijo: "¡No!". Luego la conductora Consuelo Duval intervino y recordó que la tapatía en la actualidad está más que feliz con su nuevo novio Isaac Moreno: "No nos importa, ya tenemos uno nuevo que nos pone pétalos en la alberca, el pasado, pasado es".

Galilea Montijo recordó su romance con Cuauhtémoc Blanco

Inmediatamente después, Montijo aseguró que David era "un pan de Dios" en referencia al pleito que tuvo con el exjugador de las Águilas del América: "Tampoco soy un pan de Dios, tengo mis cosas buenas y mis cosas malas", respondió él. Posteriormente, el comentarista recordó que él siempre se ha desempeñado en un medio complicado pero nunca se ha topado con alguien que quiera atacarlo "de frente", tan solo el incidente con 'Cuauh'.

Ante la mirada incómoda de Galilea, Faitelson se puso a contar que el exfutbolista lo golpeó en un estadio: "No sé si hice yo algún comentario, o si lo hizo la televisora donde trabajaba, y cuando vio el momento de abrir el puño, yo creo que me vio y dijo 'este gordito me las va a pagar', pero ¿no pegaba fuerte verdad Gali?". Inmediatamente después, la tapatía aclaró que ella no sufrió violencia con Blanco: "A mí nunca se le ocurrió pegarme".

Seguidamente, Montijo señaló que ella no estuvo de acuerdo con el actuar de su novio. "Se comentó el punto y dije 'no se vale', siempre estuve en contra de la violencia, no está padre". Ya para finalizar, la conductora de Hoy admitió que no la pasaba tan bien siendo novia de Cuauhtémoc debido a las porras que le hacían en los estadios: "Me decían '¡Galilea, Galilea! ¿qué haces con ese ...?', burlándose de Cuauh, y cuando yo escuchaba (me escondía), se siente feo".

Le cantaba la gente de Pumas, yo iba con mi cámara y de pronto le decían '¡Galilea, Galilea!", dijo Faitelson desatando las risas.

