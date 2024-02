Luto en TV Azteca: Muere querido conductor y Pati Chapoy estremece al revelar causa de muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de TV Azteca se encuentra sumamente conmocionado debido a que hace algunas horas la periodista Pati Chapoy habló del fuerte luto que atravesaron en el canal por el fallecimiento de un querido conductor, además de que filtró su causa de muerte. La reconocida periodista de espectáculos habló de Enrique Aguilera, quien perdió la vida cuando apenas tenía 33 años de edad.

Ayer jueves 8 de febrero la líder del programa Ventaneando estrenó un nuevo video en su canal de YouTube donde platicó con varios de sus colaboradores y con Mónica Garza, quien fue muy cercana a ella durante los inicios de la empresa del Ajusco. Durante la plática salió a la mesa el nombre de Enrique Aguilera, presentador de la televisora que fue encontrado sin vida dentro de su hogar en el año 2001.

Mónica recordó que ella y el fallecido conductor se encontraban en la cima del éxito con el programa En medio del espectáculo y de pronto recibieron la noticia de que Enrique había fallecido. "Fue una tragedia, horrible... Enrique era un reportero que trabajaba con nosotros en los especiales y también conducía uno de esos especiales, era una figura en radio tremenda", comenzó a platicar Pati.

Enrique Aguilera, conductor fallecido

Posteriormente, Pati recordó que ella recibió la noticia desde muy temprano y se tuvo que encargar de buscar a los papás de Enrique para avisarles de su fallecimiento: "Fue realmente algo terrible lo que vivimos, al interior de la producción, a mí toca algo muy delicado que es ir a buscar a los papás, platicar con ellos y llevarlos a un sitio en la Condesa donde se estaban llevando a cabo las investigaciones", explicó.

No les podía decir que su hijo estaba muerto", añadió.

Además, Chapoy compartió que se encontraba en shock y muy angustiada: "Yo no tenía en ese momento el carácter para decirles lo que había sucedido". Por su parte, Pedro Sola compartió lo vulnerable que se encontraba su jefa: "Te rompiste y lloraste". Por su parte, Mónica Garza recordó que antes de saber que Enrique había muerto, ella tuvo que grabar unos promos sola sin imaginarse el desenlace: "No llegaba Enrique", expuso.

Asimismo, la ahora conductora de noticias confesó cómo le habían dado la noticia de que Aguilera había muerto: "Cuando se va acabar el programa, lanzan la música de Duelo de La Ley y ahí ya no me gustó, y luego el productor me dice 'encontraron muerto a Enrique', para mí fue horroroso". Finalmente, Pati Chapoy fue cuestionada sobre la causa del fallecimiento del joven presentador y ella dijo: "Broncoaspiró, lamentablemente y vivía solo".

Mira a partir del minuto 19:

Fuente: Tribuna y YouTube Pati Chapoy