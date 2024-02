"Pura estupidez": Marco Valdés destroza a Cristian Castro tras exponer al 'Loco' Valdés

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor, Marcos Valdés, recientemente salió furioso a defender a su padre, Manuel 'El Loco' Valdés, y sin tocarse el corazón destrozó sin piedad a su hermano menor, el reconocido cantante, Cristian Castro, después de que en una entrevista expuso de drogadicto al fallecido actor de Televisa, por lo que declaró que para él lo único que estaba haciendo es hablar "pura estupidez".

Como se sabe, el pasado jueves 8 de febrero se transmitió una entrevista que el hijo de Verónica Castro para medios españoles, en el cual afirmó que su padre era "muy drogadicto, muy dependiente del alcohol y de las drogas, entonces entiendo perfectamente, ese tipo de sufrimiento", señalando además de todo que fue un infiel con su esposa, pues aunque nunca se separó de ella tuvo varios hijos por fuera del matrimonio, alegando que eso le admiraba.

Y ahora, Marcos decidió responder a estos declaraciones a través de una entrevista con Venga la Alegría, en la cual se mostró sumamente furioso y también dolido de lo que Castro se atrevió a decir, señalando que aunque no era perfecto sigue siendo su padre, el hombre que les dio vida "y me duele en el alma escucharte hablar así de mi papá, por estupidez, por ignorante, por no saber de qué hablar a la hora, habla de puras estupideces, canta divino, pero habla pura estupidez".

Marco con su padre, El Loco Valdés. Internet

Pero no conforme a eso, el actor de filmes como Crazy Joe, declaró que no entendía que es lo que había cambiado en su hermano menor, debido a que hacía poco que lo vio y era muy diferente, asegurando que no estaba contento con lo que dijo: "Yo no sé qué esté pasando con él, porque de veras, yo acababa de hablar con él cuando lo del año pasado que estuve en Acapulco con Verónica y no entendí, yo creo que ni a Verónica ni a nadie le gustó esa declaración".

Finalmente, ante las cámaras de TV Azteca expresó que estaba decepcionado y triste, además de que lo encaró a que hablara también soltando aparente declaraciones disfrazadas de preguntas, tachándolo de ser un canalla: "Lo único que sentí hoy cuando escuché eso fue una enorme tristeza, dije ‘wow, ¿por qué?, ¿qué necesidad?’, Cristian, ¿tú te drogaste con mi papá?, ¿tú te alcoholizaste con mi papá?, es una canallada, es atentar contra su propio padre debemos de honrar a nuestros padres".

Fuente: Tribuna del Yaqui