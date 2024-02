¿Quién era Renata Flores? De villana de Televisa a vivir como indigente en la calle

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Nuevamente Televisa y el mundo del espectáculo en general se vistieron de luto debido a que este viernes 9 de febrero se reportó una triste partida y en esta ocasión se trató de la primera actriz Renata Flores. Fueron autoridades de La Casa del Actor, lugar donde vivió sus últimos años tras ser descubierta en situación de calle, los encargados de confirmar su fallecimiento.

Lastimosamente, se desconoce la causa de su muerte y es que no se sabía mucho sobre su vida personal desde hace años, por ello no hay registro de que haya sufrido algún padecimiento. La última noticia que había de doña Renata surgió en 2020 cuando se viralizó que estaba durmiendo en el interior de un auto y que tenía problemas de salud, por lo que se pidió el apoyo de La Casa del Actor para que pudieran admitirla ahí.

La actriz Renata Flores, a quien ubican por 'Rosa Salvaje', donde hizo a la villana 'Leopoldina', lamentablemente vive en la calle", reportó Alejandro Zúñiga hace años.

Reporteros del programa Ventaneando se encargaron de visitar el lugar donde presuntamente estaba viviendo Flores y varios vecinos confirmaron la actriz vivió durante 3 años en su "carro rojo" que permaneció estacionado en un parque frente a una tortillería. Afortunadamente, nunca estuvo sola pues sus dos amigos incondicionales, sus perros, la acompañaron en esta travesía.

La intérprete inició su carrera en 1964 no en la actuación sino como cantante de rock and roll, sus temas más populares fueron Mi novio Juan (versión en español de My Boyfriend’s Back) y Mi novio esquimal (que era versión de My Boy Lollipop). En cuanto a la televisión, incursionó en los melodramas Gente sin historia de 1967 y Juventud, divino tesoro” de 1968, dando vida a villanas juveniles.

Después doña Renata participó en decenas de exitosas telenovelas del Canal de Las Estrellas como Fuego en la Sangre, Carita de Ángel, La Usurpadora, ¡Vivan los Niños!, Mi querida Isabel y Cuidado con el Ángel. Pero sin duda alguna fue en 1987 cuando alcanzó gran popularidad al encarnar al ama de llaves de la familia Linares, Leopoldina, en la exitosa telenovela Rosa Salvaje, estelarizada por Verónica Castro. Su última aparición en televisión fue en la novela Amores verdaderos de 2013 que protagonizaron Érika Buenfil y Eduardo Yáñez.

La actriz Renata Flores (QEPD)

Fuente: Tribuna