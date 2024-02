Super Bowl: Alicia Keys estaría en el Medio Tiempo con Usher; Justin Bieber no ha aceptado

Comparta este artículo

Las Vegas, Nevada.- Los fanáticos del mundo del espectáculo se encuentran a la expectativa de lo que ocurrirá el próximo domingo 11 de febrero en el Medio Tiempo del Super Bowl LVIII, donde los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs se disputarán el campeonato de la National Football League (NFL). Como se sabe, en esta edición del evento deportivo el encargado de protagonizar el espectáculo será Usher.

Sin embargo, se cree que el intérprete de 45 años no aparecerá solo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, y a horas de que se celebre la justa deportiva, han comenzado a filtrarse los nombres de artistas que lo podrían acompañar. Según lo trascendido este viernes 9 de enero, Alicia Keys será una de las invitadas especiales de Usher, y es que hay que recordar que ellos ya son viejos conocidos.

De acuerdo con TMZ, fuentes cercanas a la producción confirmaron que algunos testigos observaron a la originaria de Nueva York ensayando con Usher al interior del Allegiant Stadium el pasado jueves, por lo que todo apunta que van a cantar un famoso tema juntos. "Por supuesto, estamos hablando de su mega dueto de 2004 My Boo, el que sin duda será al menos una de las canciones interpretadas por ella", informó el portal de noticias.

Como se sabe, esta melodía encabezó la lista Billboard Hot 100 durante 6 semanas. Conjuntamente, el medio detalló que el artista texano negoció tener 15 minutos de actuación, en lugar de los acostumbrados 13, debido a que les mencionó que es la única manera en la que sabe cómo actuar en escena. En este sentido, TMZ piensa que el intérprete de OMG contará con muchos invitados más.

Sobre todo porque su comercial de Apple Music para promover el gran evento contó con las colaboraciones de Lil Jon, Ludacris, por lo que asumen que ellos también estarán presentes en el show, aunque por ahora no lo han confirmado. Finalmente, en las últimas horas ha trascendido que Usher ha estado hablando con Justin Bieber para que sea otro de sus invitados sobre el escenario; sin embargo, se dice que el ex de Selena Gomez no ha dado su brazo a torcer.

Fuente: Tribuna