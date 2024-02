Terror en TV Azteca: Pati Chapoy confirma que Bisogno fue hospitalizado: "Está cansado"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de TV Azteca se encuentra en shock debido a que esta tarde de viernes se confirmó que Daniel Bisogno fue hospitalizado de emergencia por tercera vez en menos de 10 meses. Fue la periodista y gran amiga del conductor, Pati Chapoy, quien confirmó la información en la reciente emisión de Ventaneando, donde contaron que 'El Muñe' fue ingresado al nosocomio luego de realizarse "exámenes de rutina".

Como se sabe, desde tempranas horas de este viernes 9 de febrero periodista como María Luisa Doria Valdés reportaron que Daniel se encontraba en el hospital "por problemas secundarios a su enfermedad hepática". Más tarde el programa de espectáculos del Ajusco desmintió esta situación y señaló que 'El Muñe' acudió al nosocomio solo para un chequeo: "Nuestro querido @DaniBisogno ingresó de nueva cuenta al hospital para exámenes de rutina".

Mientras que esta tarde, los televidentes pudieron notar la ausencia de Bisogno durante la reciente emisión de Ventaneando, lo que encendió las alertas de nueva cuenta. Momentos después, Pati Chapoy compartió detalles de la situación que atraviesa su colaborador y aseguró que él solo acudió al hospital porque está en constantes chequeos: "Daniel Bisogno el día de ayer fue ingresado de nueva cuenta al hospital, porque está muy al pendiente de cuidar su salud".

Posteriormente, la jefa del programa abordó el tema de la apariencia física de Daniel, quien en las últimas semanas no ha lucido del todo bien: "Son chequeos que se le están realizando porque como lo hemos visto a lo largo de 'Ventaneando', en todas las presentaciones que ha tenido aquí, de pronto lo veíamos cansado, delgado". Mientras que Pedrito Sola añadió que era verdad que su compañero luce "cansadón".

En tanto que Linet Puente y Ricardo Manjarrez apoyaron los comentarios y señalaron que Daniel solo se estaba haciendo chequeos de rutina, mientras que Chapoy adelantó que probablemente el conductor permanezca todo el fin de semana en el hospital: "El día de hoy sigue ingresado, está bien, en la mañana le hicieron ciertos procedimientos y salió bien, seguramente se va a quedar a descansar el fin de semana, no lo sé todavía porque no me lo ha reportado pero él, de viva voz, se comunicó conmigo ayer para informarme lo que les estoy diciendo".

Cabe resaltar que los televidentes del Ajusco de inmediato expresaron su molestia contra el programa y sus conductores ya que aseguran que anteriormente también señalaron que Daniel "estaba en chequeos" y en realidad se estaba debatiendo entre la vida y la muerte: "¿Exámenes de rutina otra vez? Ya digan la verdad", escribió un internauta en X.

Fuente: Tribuna