Un estilista revela EL color de cabello que estará de moda esta primavera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Quieres cambiar tu look, pero no necesariamente quieres cortarte el cabello? Entonces puedes optar por cambiar el color de tu cabello. Y en cuanto a coloración, no faltan opciones y las tendencias siguen llegando. El cobre, un rojo sutil mezclado con reflejos avellana, por ejemplo, tuvo mucho éxito en 2023.

También vimos castaño azabache, una mezcla entre un negro intenso y unas mechas marrones más suaves. El color muy de moda también es el rubio melocotón, ya que el color Peach Fuzz es el tono del año 2024 elegido por Pantone. Las rubias no se quedan fuera y para ellas está el tono buttercream, es un rubio claro con reflejos cálidos y fríos, una mezcla perfecta entre rubio champagne, rubio baby y miel. El resultado es luminoso y se adapta a muchos tonos de piel.

¿Cuál es el color de cabello de moda para la primavera de 2024?

En las redes sociales, se reveló que estará de moda en los próximos meses y particularmente durante la llegada de la primavera. Las mechas violetas, súper de moda en los años 2000, marcan su gran regreso. Veamos a la cantante Dua Lipa, que optó por un rojo intenso con reflejos violetas y probablemente fue ella quien impulsó el éxito de este nuevo color de cabello de moda. El resultado es intenso, profundo y aporta mucho carácter.

¿A quién le conviene este tipo de color de cabello?

Con los colores poco naturales, lo más importante no es tanto el color de tu piel o de tus ojos, sino la elección de tu vestimenta, tu maquillaje y la actitud que tienes. Si tienes la confianza para usar este tipo de color, lucirás increíble. Sin embargo, si tienes ojos claros, azules, verdes o grises, este tipo de color es realmente muy bonito porque resalta muy bien los ojos.

¿Quieres dar el paso? Pide cita con el peluquero. Por supuesto, es posible conseguir el color en casa, pero el resultado suele ser más aproximado. Un peluquero podrá guiarte para encontrar el tono perfecto que se adapte a tu tipo de cabello y a tu color natural.

Fuente: Tribuna Sonora