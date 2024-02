A un lado Peso Pluma: Él es Xavi, cantante de corridos tumbados que desbancó al 'Doble P'

Comparta este artículo

Ciudad de Música.- Después de que inesperadamente el famoso cantante, Peso Pluma, logrará ser hecho a un lado en el mundo de las plataformas de streaming, tales como Spotify, por el nuevo talento de la música, Xavi, aquí te presentamos un poco sobre el nuevo cantante de corridos tumbados, mismo que ha logrado desbancar al denominado 'Doble P' de los primeros lugares de lo más escuchado en la mencionada página.

Como se sabe, desde el tema Ella Baila Sola, el novio de Nikki Nicole no ha hecho más que cosechar una serie de éxitos alcanzando los primeros lugares, incluso en el 2023 a finales de año estuvo en el top 10 de manera global en la plataforma de streaming antes mencionada y en los primeros en el tema del regional mexicano, por lo que se consideraba casi imposible retirarle su corona, en al menos una larga temporada.

Pero, desde hace varias semanas que un cantante del mismo género que Peso Pluma ha tomado tanta fuerza que ya se le conoce como el nuevo 'Rey del Corrido Tumbado', gracias a canciones como La Diabla y La Víctima, que sobrepasaron por muchas reproducciones al tema de Igual Que Un Ángel, que es interpretada de Kali Uchis y el 'Doble P', al igual que de manera global a grandes celebridades como Ariana Grande y The Weeknd.

¿Quién es Xavi?

De nombre, Joshua Xavier Gutiérrez Alonso, el conocido artista nació en pleno Año Nuevo, el 1 de enero del 2005, en Phoenix, Arizona, nacionalizado como estadounidense y mexicano. Con tan solo 15 años de edad comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo de la música de manera independiente a través de las redes sociales con su tema Vete Ya, con el cual logró llamar la atención de grandes ejecutivos de la industria de la empresa Interscope.

Actualmente, con sus 19 años de edad, Xavi está comenzando a destacarse y posicionarse como uno de los mejores, llamando la atención de industrias musicales más grandes y el público. Según los informes, el joven es el "puente musical entre las fronteras de México y Estados Unidos", gracias a su estilo de R&B, pop y urbano, todo mezclado con sonidos regionales mexicanos, creando un sello musical único.

Cabe mencionar que en una de sus primeras entrevistas con Spotify, el joven mencionó que la música no fue algo que él dijera que se iba a dedicar, sino que la música fue el que lo llamó: "Yo no elegí mi carrera, ella me eligió a mí. Siempre me gustó la música pero la veía más como un sueño y ahora lo estoy cumpliendo".

Fuente: Tribuna del Yaqui