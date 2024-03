"Duele el corazón": Aracely Arámbula entristece a Televisa con dura confesión; está de luto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La talentosa actriz Aracely Arámbula se sinceró con sus miles de fans y compartió lo devastada que se encuentra luego de la muerte de su madre, doña Socorro Jacques. La artista conocida como 'La Chule' confesó a sus seguidores que no tiene ánimo para celebrar su cumpleaños este próximo miércoles 6 de marzo, ya que la partida de sus dos padres la ha dejado en completa tristeza.

Como se sabe, la intérprete de novelas de Televisa perdió a su mamá apenas el pasado 9 de febrero, a solo 1 año y medio de la muerte de su padre Leonardo Arámbula. Tras dejarse ver en algunas fotografías junto a Ivonne Montero, Arámbula se sinceró con sus fans por medio de unos clips en sus historias de Instagram, donde compartió que sigue de luto y en duelo por la sensible partida de su mamá.

Este es un cumpleaños muy diferente, pero hay que celebrar la vida... no tengo ganas de festejar mi Arafamilia bella, pero bueno, mi Coquito me dice que siempre hay que celebrar la vida, siempre me enseñó a eso, así que hay que celebrar la bendición de tener vida", expresó Aracely.

Crédito: Instagram @aracelyarambula

La protagonista de las series La Doña y La Patrona también expresó su emoción por un regalo que le hicieron llegar hace unos días: "Me llegó un regalo tan bonito y sensible con unas fotos hermosísimas de mis papitos hermosos, y otra también con mis chicos… y además la caja divina todo muy bonito… Aquí vengo comiéndome unas gojis para levantar el ánimo", dijo la originaria del estado de Chihuahua.

Pese a esta triste situación familiar, Aracely reveló que su situación sentimental mejora ya que está apoyando a su sobrina en su incursión en el medio artístico. "Y bueno, tengo una niña que me acompaña, una muchachita que viene muy nerviosa porque va a hacer su casting, que se va a dar un beso". A lo que la joven comentó: "Mi tía está más emocionada por el beso que por el casting".

Posteriormente, Arámbula añadió: "Miren, estas cosas son las que me hacen mucho bien, es lo que me hace pasarla bien y levantarle el ánimo para no tristear. Gracias por todos sus mensajes bellos, no he podido postearles nada ni subir nada porque la verdad es que duele mucho el corazón todavía, bueno, siempre va a doler, pero siempre estamos ahí llorando y también recordando a Coco, mi Coco está en todos lados, pero ya les voy a subir cositas muy bonitas, porque además ya viene mi cumpleaños".

Y pese a que no tiene ánimo de celebrar, Aracely adelantó que sí tendrá un pequeño festejo donde estará acompañada por su gran amiga, la primera actriz María Victoria: "Va a ser el día de mi santo, entonces hoy me llegaron las flores por el día de mi santo, que me va a cantar mi María Victoria, la canción que me cantó una vez, y ahora que la vimos le cantamos la suya, me va a cantar la misa para mi cumpleaños, y además vamos a ir a misa a darle gracias a Dios", detalló.

Fuente: Tribuna