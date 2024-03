Entre lágrimas, Karla Díaz confirma que sale de JNS y da la inesperada razón: "Es doloroso"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y muy reconocida cantante, Karla Díaz, acaba de compartir un videos en sus redes sociales para confirmar que sale de JNS, en el cual siendo apoyada y sostenida por sus compañeras, expresó entre lágrimas, que se demoró varios meses, pero que al final tomó su decisión pensando en ella y su familia, revelando la inesperada razón, señalando que "es doloroso" tener que irse.

Díaz siendo apenas una niña debutó en el mundo de la música de la mano del grupo femenil Jeans, que con el tiempo mutó al nombre de JNS, el cual tiene varios años en una serie de gira de conciertos, incluso participaron y ganaron en conjunto el reality ¿Quién es la Máscara?, sin embargo, todo parece indicar que ahora la banda femenina llegaría a su final, puesto a que Karla acaba de confirmar que deja la banda.

Fue mediante un video, en el que se puede ver videos de su tiempo en el grupo, desde que era una pequeña hasta la actualidad, tras lo que apareció junto a sus compañeras, declarando que iba a dejarlas, puesto a que junto a su esposo Daniel Dayz, busca formar su familia: "Hoy tomé la decisión de retirarme del grupo, me costó un año tomar esta gran decisión, jamás me imaginé llegar a este punto. No estoy embarazada pero sí es momento de pensar en mí de tomar esta decisión de formar una familia".

Karla Díaz. Internet

Ante este hecho, la reconocida intérprete de temas como Pepe destacó que fueron muchos meses pensando en si debía o no irse, pero que al final tomó la decisión de dejarlas, dado a que ya quieres ser madre, pero aún no ha podido: "Es doloroso porque quiero estar con mis hermanas de toda la vida. No he logrado ser mamá y es un anhelo que tenemos mi marido y yo. Ha sido difícil ser mamá".

Finalmente, después de que reveló que está pensando en formar su familia y dedicarse de lleno a eso, a cumplir su sueño de ser madre, sus colegas Angie Taddei, Melissa López y Regina Murguía, destacaron que comprendían perfectamente los deseos personales de su compañera, que también señalan es como su hermana, por lo que le desearon lo mejor y que su sueño se cumpla, agregando que en un futuro pueda regresar a la agrupación.

Fuente: Tribuna del Yaqui