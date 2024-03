Escándalo: Bárbara de Regil señala en 'VLA' que productor de Televisa la acosó sexualmente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida actriz, Bárbara de Regil, acaba de volver a estar en medio del escándalo, debido a que en una reciente entrevista que brindó a Venga la Alegría y otros medios de comunicación, estaba acusó a productor de Televisa de haberse propasado con ella cuando estaba realizando un casting, señalando que la acosó sexualmente y que lo peor es que era un hombre mayor y ya casado.

Como se sabe, De Regil es una celebridad que tiene casi dos décadas en el mundo artístico, por lo que ha formado parte de proyectos en la empresa San Ángel, como Cabo, y en TV Azteca. Y ahora, a pocos días del Día Internacional de la Mujer, Bárbara al hablar ante las cámaras quiso recalcar el hecho de que en el país se debe de mejorar la seguridad y crear mayor consciencia ante los delitos sexuales.

Ante este hecho, confesó que ella fue víctima de un hombre, y aunque dejó en claro que por fortuna no llegó una situación extrema como violación, la actriz de Rosario Tijeras destacó que sí la asustó e incómodo bastante cuando de un momento a otro el productor con el que estaba realizando casting se le lanzó para intentar besarla y acariciarla con intensiones mucho más atrevidas que esas, pero que afortunadamente se salvó.

Ante este hecho, la reconocida actriz quiso dejar en claro sus sentimientos al respecto, sorprendiendo a los presente con sus declaraciones, pues nunca antes lo habia confesado: "Si es por ser mujer, me he sentido como expuesta con un productor, por ahí, en algún momento, hace muchos años, que sí dije: 'Qué canijo hombre'… Se me aventó a los besos, nada más y casado".

Finalmente ha afirmando que ahora es que pensaba en que debió de haber accionado de manera diferente y darle un muy buen golpe, además de alzar la voz, pero que se asustó por toda la situación: "Me eché para atrás y dije: ‘¿Qué está pasando? Y me fui… Ya no me contrataron, bebé. Yo en ese momento no sé por qué no le metí uno (golpe) bueno, pero, pues, me dio miedo", destacando que "jamás lo haría público (el nombre) porque es muy famoso".

Fuente: Tribuna del Yaqui