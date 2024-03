George Harrison y su experiencia "agotadora y aburrida" este famoso disco de The Beatles

Comparta este artículo

Inglaterra.- A pesar de ser aclamado como uno de los álbumes más influyentes de todos los tiempos, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles no fue precisamente un proceso fácil para todos los miembros de la banda. Mientras Paul McCartney lideraba el concepto del álbum y John Lennon dejaba su marca en canciones como Lucy In The Sky With Diamonds, George Harrison experimentaba un periodo de descontento y aburrimiento durante las sesiones de grabación.

Según recuerda Far Out, Harrison fue el que menos disfrutó de las sesiones de grabación de Sgt. Pepper. A pesar de su interés por la espiritualidad y la música india, el guitarrista se encontraba en un momento de tensión con sus compañeros y enfrentaba problemas personales, lo que contribuyó a su descontento general durante la creación del álbum.

Uno de los principales motivos de la frustración de Harrison fue la falta de participación en la composición del álbum. Aunque solo contribuyó con una canción, la espiritual Within You Without You, originalmente había llevado más composiciones que finalmente fueron descartadas, como Only a Northern Song.

En una entrevista para Anthology, Harrison expresó su sentir sobre el proceso de grabación de Sgt. Pepper, describiéndolo como "agotador y aburrido". Señaló que la dinámica del estudio había cambiado y que la banda ya no tenía la libertad de tocar juntos como solían hacerlo. En lugar de eso, el proceso se convirtió en un ensamblaje de partes individuales, lo que limitó su participación y lo hizo sentir excluido del proceso creativo.

A pesar de las tensiones y la insatisfacción de Harrison, su contribución al álbum con Within You Without You fue fundamental para el sonido característico de Sgt. Pepper. La canción, influenciada por la música india y la espiritualidad, añadió una dimensión única al álbum y reflejó los intereses y la evolución musical de Harrison en ese momento.

A pesar de su descontento durante la creación de Sgt. Pepper, George Harrison continuó contribuyendo de manera significativa a la música de The Beatles y desarrolló aún más su estilo musical y su identidad como compositor en los años siguientes.

En definitiva, la experiencia de Harrison con Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band refleja los desafíos y tensiones que a menudo acompañan el proceso creativo, incluso para una de las bandas más influyentes de todos los tiempos. Aunque el álbum puede haber sido agotador para Harrison, su legado perdura como una obra maestra que sigue inspirando a generaciones de músicos y oyentes.

Fuente: Tribuna