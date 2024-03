"La sedaron": Hijo de Silvia Pinal habla de su salud y confirma que seguirá hospitalizada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas horas el nombre de Silvia Pinal se ha colocado en los primeros lugares de las tendencias de redes sociales y en diversos medios de comunicación debido a que se reportó que nuevamente se encontraba hospitalizada luego de haber cerrado el 2023 muy enferma. Para frenar todas las especulaciones que hay alrededor de la 'Diva Mexicana', su hijo Luis Enrique Guzmán ya rompió el silencio.

Como se recordará, a finales del pasado año la matriarca de la dinastía Pinal fue internada de emergencia en un nosocomio de la CDMX ya que presentó serios problemas respiratorios. Asimismo, años atrás había estado acudiendo al hospital por otros problemas, como cuando en 2021 fue recluida por una arritmia cardiaca y a la postre contrajo Covid-19. Afortunadamente, doña Silvia ha logrado librar todas estas batallas.

Durante la tarde de este viernes 1 de marzo el programa Ventaneando presentó una entrevista con el hijo menor de la actriz, Luis Enrique Guzmán, quien develó que su madre fue hospitalizada la noche del miércoles 28 de febrero tras presentar sangrado en una llaga. De acuerdo con el relato del empresario, la exestrella de Televisa se lastimó mientras estaba sedada porque le hicieron un estudio y le aplicaron un medicamento para adormecerla.

Después de una resonancia magnética fue cuando se complicó un poco la llaga porque la sedaron y ahí fue donde se lastimó lo que ya se había cicatrizado".

Luis Enrique destacó que no había nada de qué preocuparse ya que su madre está bien y solo fue hospitalizada para atender este problema: "No es una urgencia, sino es un procedimiento de limpieza que hay que hacer para poder cerrar la herida que además ya llevaba casi dos meses". No obstante, el hijo de 'La Pinal' resaltó que la actriz no dejará el hospital pronto: "Mañana no, lo que pasa es que la acaban de limpiar... ahorita la va a dejar abierta el doctor un poquito para que se seque es muy importante que no se vaya a infectar".

De este modo, también resaltó que la actriz ya se encuentra fuera del área de urgencias: "Lo que sí es que la suben a su cuarto, ya está mucho más tranquila, la podemos estar visitando ahí, y no tiene ningún riesgo de contaminarse estando ni en terapia ni en urgencias, que es donde podrían estar volando los bichos". Finalmente, Luis Enrique aseveró que la buena vida que doña Silvia mantuvo durante su juventud ha sido de gran ayuda para combatir sus enfermedades.

Mi mamá tiene mucha fuerza, siempre fue una guerrera, luchadora y por eso sale adelante de todas estas situaciones de salud porque toda su vida se cuidó mucho, nunca fumó, siempre comiendo muy sano, cero azúcar, cero refrescos... es un proceso de que toda su vida se cuidó y ahora pues tiene mucha fuerza para salir adelante de problemas aunque tenga 94 años", remató.

Fuente: Tribuna