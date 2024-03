VIDEO: Dania Méndez rompe en llanto incontrolable en vivo de 'Hoy' con impactante confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida influencer de las redes sociales, Dania Méndez, recientemente vivió unos momentos muy intensos en pleno programa en vivo de Hoy, debido a que durante su transmisión la joven no pudo contener todas sus emociones y terminó rompiendo en un llanto incontrolable, tras lo que al momento de explicar el motivo hizo una muy impactante confesión que sorprendió a todos.

Como se sabe, en el matutino de Televisa, la producción suele invitar a varios expertos en diferentes temas para darle al público información importante sobre la salud, mental y física, por lo que el pasado jueves 29 de febrero, se presentó en el foro del programa el experto en sanación espiritual, Master OH, mundialmente conocido por sus terapias de sanación, que ya ha formado parte de la televisora San Ángel al haber estado en Montse y Joe, haciendo una de sus terapias en Yolanda Andrade, quién lloró devastada tras esto.

En esta ocasión, el Master OH aplicó sus prácticas en la famosa exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, a la cual recostó en una camilla, primero boca abajo para aplicar una ligera presión y masaje en su cuerpo, en los puntos específicos para su sanación, siendo este momento cuando no pudo controlarse y las lágrimas comenzaron a caer de su rostro, sorprendiendo a la propia Dania por lo sucedido.

Pero, poco después de que brotaron las primeras lágrimas, a lo largo de las diferentes partes del proceso, el experto pedía a la exintegrante de Acapulco Shore cambiar de postura o posición, hasta que la puso boca arriba, la joven pareció que se llenó de un sin fin de emociones de la nada, puesto a que corrieron más lágrimas y cuando finalmente se puso de pie el llanto fue más incontrolable.

Ante este hecho, el experto en la sanación espiritual aseguró que Dania se sentirá ahora mucho más libre, además de resaltar el grande y bondadoso corazón que tiene, pidiendo que no deje que nada cambie eso, que siga así, tras lo que la famosa influencer de redes sociales mencionó que no había forma de detallar lo que pasó y lo que sintió: "No sé cómo explicarlo, no sé la energía, solamente me dieron ganas de llorar, sentí sanar".

Fuente: Tribuna del Yaqui