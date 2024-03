VIDEO: ‘One-Punch Man’ anuncia tercera temporada con época trailer

Comparta este artículo

Tokio, Japón.- El 4 de octubre del 2015 se estrenó la primera temporada de uno de los animes que revolucionaría la industria de superhéroes, se trata de One Punch Man, historia de un hombre asalariado que deseaba convertirse en un superhéroe, pero dado a que no tenía habilidades extraordinarias no podía aplicar para este tipo de trabajo; sin embargo, un día logró rescatar a un niño de un monstruo langosta, lo que no impulsó a enfocarse a alcanzar su sueño.

Cada día 'Saitama' se dedicaba a hacer una disciplinada rutina de ejercicio de 100 lagartijas, 100 abdominales, 100 sentadillas y también debía correr 100 kilómetros; a la larga perdió su cabello y desarrolló una fuerza sobrehumana que lo llevó a convertirse en el ser más poderoso de todo el universo. Lamentablemente para nuestro protagonista esto lo llevó a sumergirse en un aburrimiento extremo puesto ya no había ningún rival contra el que pudiera luchar más allá de darle un solo golpe, de ahí es que viene el título del anime.

Como era de esperarse esta historia logró revolucionar e impactar a los fans de la industria de la cultura popular japonesa dado a que mostraba que cualquiera podía convertirse en un superhéroe aun sin habilidades extrahumanas. Esto provocó que, pese al criticado estilo de dibujo, One Punch Man se convirtiera en un arrasador éxito en el año 2015 por lo que para cuando se anunció el estreno de la segunda temporada, en el 2019, muchas personas estaban esperando con ansias las nuevas aventuras de 'Saitama'.

Recién el pasado jueves 29 de febrero trascendió la noticia de que One Punch Man estaría de regreso próximamente, ya que, se estrenó el nuevo trailer de este querido anime en el que se da a notar que el nuevo enemigo de 'Saitama' será 'Garou' quien inicialmente es un villano, pero tiempo después se convierte en un antihéroe. El trailer se estrenó a través de el canal de YouTube Emotion Label Channel y hasta el momento cuenta con 22 millones 771 mil 565. visitas.

Lamentablemente, para todos los fans de las historias creadas por Yosuke Murata hasta ahora se desconoce la fecha exacta del estreno de la nueva temporada de One Punch Man, puesto ese dato no fue incluido en el trailer así que será necesario esperar para las próximas actualizaciones en los. próximos meses, aunque existe la posibilidad de que sea estrenado entre la temporada de otoño o de invierno de este año sin embargo, este es un dato que aún no ha sido confirmado y únicamente queda en especulaciones.

Fuentes: Tribuna