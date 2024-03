Advertencia de WhatsApp: 2 motivos por los que pueden suspender tu cuenta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La popular aplicación de mensajería WhatsApp ha delineado políticas claras para garantizar la seguridad y protección de las cuentas de sus usuarios. Además de proporcionar herramientas para proteger los perfiles individuales, la plataforma también ha establecido requisitos estrictos que deben cumplirse para evitar la suspensión de cuentas y el uso indebido de la plataforma.

De acuerdo con la empresa matriz, Meta, WhatsApp puede suspender temporalmente las cuentas de los usuarios por dos razones principales. El proceso de recuperación de una cuenta suspendida puede ser complejo y prolongado, lo que destaca la importancia de adherirse a las políticas establecidas por la plataforma.

¿Cuáles son estas dos razones?

1.- Uso de aplicaciones no oficiales

WhatsApp ha emitido una advertencia enérgica sobre el uso de aplicaciones no oficiales de su plataforma, como WhatsApp Plus, WhatsApp Gold o GBWhatsApp, que ofrecen funcionalidades adicionales pero representan un riesgo significativo para la seguridad de los usuarios. Aunque estas aplicaciones pueden brindar características atractivas y personalizaciones que no se encuentran en la versión oficial de WhatsApp, la empresa ha dejado claro que su uso no está autorizado y puede llevar a la suspensión temporal o permanente de la cuenta del usuario. Usar estas plataformas te expone a malware y robo de datos personales.

WhatsApp insta a los usuarios a evitar el uso de aplicaciones de terceros y a utilizar solo la versión oficial de la aplicación para garantizar la seguridad y protección de sus datos personales. Se recomienda a los usuarios que desinstalen cualquier aplicación no oficial.

2.- Recopilación no autorizada de datos

Según la empresa de mensajería, la recopilación de datos sin el consentimiento expreso de los usuarios constituye una violación grave de las políticas de la plataforma. Esto abarca cualquier actividad que implique la obtención automatizada de información, como la descarga masiva de estados de la aplicación o el seguimiento no autorizado de la actividad de los usuarios.

Fuente: Tribuna Sonora