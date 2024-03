Ariana Grande suplica a sus fans que dejen de enviar “mensajes de odio” a sus seres queridos

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- En días recientes, Ariana Grande lanzó su nuevo álbum, Eternal Sunshine, contiene canciones que manejan diversos tipos de temas, como la tristeza, el duelo por el fin de una relación y una de ellas habla sobre darle una nueva oportunidad al amor. Como era de esperarse, la gente no tardó en atar cabos y considera que aquellas letras estaban basadas en la vida de la propia actriz de Sam y Cat.

Todo parece indicar que, luego de ello, las personas cercanas de Ariana comenzaron a recibir diversos mensajes de odio, hecho que la propia actriz ventiló a través de un comunicado en sus historias de Instagram, en el que solicitó a sus fans que no se comportaran hostiles con la gente que se encuentra dentro de su vida. Asimismo, detalló que las canciones de su nueva producción estaban sujetas a interpretación y que no se tratan de una denuncia de maltrato o de ruptura.

“Hola, solo quería decir que cualquiera que esté enviando mensajes de odio a las personas en mi vida basándose en tu interpretación de este álbum no me está apoyando y está haciendo absolutamente lo contrario de lo que yo alentaría (y también está malinterpretando por completo). la intención detrás de la música).”

Ariana Grande pide a sus fans dejar de enviar "mensajes de odio"

Ariana reconoció que, si bien, este nuevo álbum toca diversos temas dolorosos para ella, también hay algunos que abordan el “amor profundo y sincero”, por lo que solicitó que, en caso de que sus fans no pudieran escuchar esto último, volvieran a oír su álbum con mayor atención. Cabe señalar que dichas declaraciones llegan en medio de un momento importante en la vida de la famosa intérprete de Thank U Next.

Como muchos sabrán, actualmente Ariana está rodeada de proyectos, como es el caso de la promoción de prensa de su nueva película, Wicked, donde da vida a la ‘bruja buena’, y en la que conoció a su actual pareja Ethan Slater, quien es su co-protagonista en la cinta. Asimismo, está estrenando el mencionado álbum, el cual acudió a promocionar la noche del pasado sábado, 9 de marzo, en el afamado programa neo yorquino Saturday Night Live.

Cabe señalar que Ariana recibió una gran cantidad de críticas cuando comenzó su relación con Ethan, puesto éste último se encontraba casado y recién acababa de tener un bebé con su pareja anterior, lo cual no fue bien visto por la gente, quienes consideraron que Grande se habría metido en el matrimonio de Slater. Esta situación llevó al histrión a tomar distancia de la actriz de Scream Queen’s durante un tiempo, aunque poco después volvieron a estar juntos.

Fuentes: Tribuna