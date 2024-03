Carlos Rivera celebra su cumpleaños con elenco de ‘VLA’; desaira al ‘Capi’ Pérez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda de que, en la actualidad, Carlos Rivera, es uno de los cantantes más exitosos de México, esto es gracias al gran talento del famoso, así como a la cercanía que éste siempre ha manifestado con sus fans, al grado en el que no teme saltarse las vallas de seguridad, para poder tomarse fotos con los asistentes a sus shows, entre otras cosas. Asimismo, se ha mostrado muy cercano a los amigos de su esposa, Cynthia Rodríguez, conductores de el matutino de TV Azteca, Venga la Alegría.

Bajo este contexto, no debería ser sorpresa que el cantante de éxitos como Te esperaba, Sol tú, 100 años, El destino, Si te vas y ¿Cómo Pagarte? Invitara a parte del elenco del mencionado programa para que celebraran junto con él su (adelantado) cumpleaños número 38. Tal fue el caso de Laura G, Kristal Silva e Ismael Zhu, quienes compartieron algunas maravillosas postales de la celebración en sus respectivas redes sociales.

Carlos Rivera celebra su cumpleaños

Créditos: Instagram @lauragii

Si bien, se desconoce el lugar donde fue la fiesta, sí se sabe que fue en un lugar con alberca o, quizás, con acceso a la playa, ¿la razón? La mayoría de los presentes portaba bañadores, lo que daba a entender que, quizás se mojaron o broncearon durante la celebración. Laura G, compartió un breve mensaje en el que escribió: “Amigos, los quiero tanto, feliz pre-cumpleaños, Carlos Rivera. Te queremos”, a lo que el cantante respondió: “Muchas gracias por todo Lau. La pasamos increíble. Los queremos mucho.”

Sin embargo, no todas las personas estaban felices por la fiesta del cantante de Recuérdame, puesto parece ser que Carlos no invitó a todo el elenco de Venga la Alegría, lo que ocasionó un notable desaire entre los que quedaron fuera de la reunión, entre ellos destaca el ‘Capi’ Pérez y Pablo Ahumada, quienes no tardaron en escribir “FOMO” en la publicación de Kristal Silva, manifestando de esta manera su descontento por haber sido excluidos de la celebración del afamado intérprete originario de Tlaxcala.

Carlos Rivera celebra su cumpleaños

Créditos: Instagram @laugii

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Cynthia y Carlos Rivera hacen un desaire a alguno de los integrantes de Venga la Alegría, puesto hace unos meses se celebró el bautizo de León, fiesta que dio de qué hablar porque los famosos no invitaron a Flor Rubio, quien fue compañera de Rodríguez durante algún tiempo en el matutino, tal fue el revuelo que, incluso, la exconductora de La Oreja tuvo que salir a aclarar que no estaba molesta, puesto nunca fueron demasiado cercanas.

