Celebridades que han ganado el premio Oscar más veces en la historia de La Academia

Los Ángeles, Estados Unidos.- Si bien, el año 2023 fue uno difícil para la industria del espectáculo estadounidense, debido a la huelga de escritores y actores, lo cual provocó que varias producciones se atrasaran o directamente se cancelaran, esto no será un impedimento para que se celebre la ceremonia de Los Oscar, tal y como suele ocurrir una vez cada año, La Academia premiará a lo mejor del cine.

Pese a lo anteriormente dicho, la realidad es que en el 2023 hubieron grandes películas, como es el caso de Oppenheimer o de Barbie: La Película, siendo que ambos filmes significaron un gran evento para los cinefilos y hasta dividió a las masas de una manera sin precedentes, por otro lado, tuvimos grandes sorpresas como es el caso de Poor Things, con Emma Stone, filme le valió convertirse en una de las preferidas para ganar el galardón.

Estrellas que se han llevado el Oscar en más de una ocasión

Celebridades que han ganado el Oscar más veces en la historia

Al tratarse de una premiación que casi cuenta con un siglo de historia, es natural que haya habido estrellas que hayan ganado el galardón en más de una ocasión, al grado en el que estos famosos han sido nombrados como los más talentosos de sus respectivas generaciones, tal es el caso de Katherine Hepburn, quien se hizo del premio en cuatro ocasiones a lo largo del siglo pasado con filmes como Monging Glory, de 1933; Adivina quién viene esta noche, de 1967; El león en invierno, de 1968; y En el estanque dorado, de 1981.

Un famoso contemporáneo a Hepburn es Jack Nicholson, quien se convirtió en el ganador de tres premios Oscar entre el siglo pasado y este, con filmes como Alguien voló sobre el nido del cuco, de 1975; Mejor imposible, de 1997; y La fuerza del cariño, de 1983. Otro actor de antaño que se llevó varios Oscar fue Walter Bennan con Rivales, de 1935; Kentucky; de 1938; y El forastero, de 1940. En este mismo listado no podía faltar Meryl Streep, con Kramer vs Kramer, de 1980; Sophie’s Choice, de 1983; y The Iron Lady, del 2012.

Por último se encuentra una colega de Streep y se trata de Frances McDormand, quien se llevó la anhelada presea por Fargo, de 1996; Three Billboards Outside Ebbing Missouori, del 2017; y Nomadland, del 2020. Y tú, ¿has visto alguna de las películas anteriormente mencionadas?, ¿cuál ha sido tu preferida? No dejes de comentar en las redes sociales de TRIBUNA, donde te estaremos leyendo.

