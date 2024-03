Estos errores que todos cometemos cuando nos secamos el cabello con una toalla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para preservar la salud de tu cabello, es importante cuidarlo mucho y evitar dormir con el cabello mojado, hacer demasiados peinados muy tirados y atados con un elástico, repetir decoloraciones o usar dispositivos de calor en exceso. A la hora de lavarse el cabello, se recomienda encarecidamente recurrir a un cuidado capilar adecuado, aplicar acondicionadores y mascarillas, pero también desenredar suavemente los largos y las puntas primero con un peine de dientes anchos, luego con un cepillo cuyas cerdas sean lo suficientemente flexibles como para no debilitar el cabello.

¿Cuáles son los errores al secarse el cabello?

Usa una toalla clásica

Para que tu melena se seque más rápido, es posible que tengas el reflejo de secarla con un secador de pelo o con una toalla, que es un método menos agresivo. El secado con toalla es muy popular debido a sus beneficios para la salud del cabello y, seamos sinceros, es ideal para las personas que siempre están en movimiento. Es seguro para todo tipo de cabello, y una toalla es la mejor opción para eliminar el exceso de humedad. El primer error que hay que evitar es utilizar una toalla clásica, como la que se usa para el cuerpo al salir de la ducha, porque el material es demasiado áspero para el cabello.

En su lugar, se recomienda una toalla de microfibra que siempre es una opción perfecta y segura. Es muy absorbente y suave con el cabello. La textura es genial porque no reacciona con la fibra capilar, por lo que minimizará el encrespamiento y eliminará el agua suficiente. Si no tienes una toalla de microfibra, te recomiendo usar una camiseta vieja porque es bastante suave y eliminará la humedad.

Frotar el cabello demasiado bruscamente

Cuando te retuerces el cabello al salir de la ducha. Nunca debes pasar las manos de un lado a otro por el cabello y el cuero cabelludo, ya que esto podría dañar y romper las puntas abiertas. Se sugiere desenredar los largos y luego presionarlos suavemente contra la toalla.

Dejar el cabello en la toalla durante demasiado tiempo

No es recomendable mantener el cabello en la toalla durante demasiado tiempo. Puede ocasionar daños, roturas y sequedad del cabello. Si no te gusta secarte el cabello con una toalla, está disponible otro método en el que mucha gente no suele pensar: consiste en hacer dos trenzas sueltas y dejarlas secar al aire, dice. Cuanto más suelta es la trenza, más suelta es la onda.

Fuente: Tribuna Sonora