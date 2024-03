Horario y dónde ver EN VIVO los Premios Oscar 2024 HOY en TV e Internet GRATIS

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Ha llegado la noche más importante para el Séptimo Arte en Hollywood, pues en el Teatro Dolby de la ciudad de Los Ángeles, en California (Estados Unidos) se realizará la entrega de los Premios Oscar 2024 en su edición número 96. Si eres fanático del cine y buscar ver la alfombra roja, la gala y todo el espectáculo musical, aquí te compartimos todo lo que debes saber para verlo gratis y en vivo.

Horario y dónde ver EN VIVO los premios Oscar 2024. Foto: Internet

Como seguramente sabes, las producciones más destacadas este año son Poor Things, protagonizada por Emma Stone; Anatomy of a fall, alabada por la crítica; Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, la cual cuenta con la presencia de Leonardo DiCaprio y Robert de Niro; y Oppenheimer, del reconocido director Christopher Nolan. Si quieres saber quiénes se llevarán las estatuillas, aquí te decimos dónde y a qué hora empieza la ceremonia más cotizada de Hollywood.

¿A qué hora son los Oscar 2024 en México?

Como sabes, la noche más importante del cine será hoy, domingo 10 de marzo del 2024. Todo el evento comenzará con la alfombra roja, en punto de las 17:00 horas, tiempo de la Ciudad de México (CDMX); 16:00 horas en el estado de Sonora. Recuerda que el evento empieza con increíbles entrevistas y los mejores looks de las artistas. ¡No te lo puedes perder!

Dónde ver los Oscars 2024: Canales de TV y por Internet en vivo y gratis

Si vives en la República Mexicana y deseas ver los premios más cotizados de la industria cinematográfica, debes saber que podrás seguirlos a través de la televisión abierta (TV) en el canal libre y gratuito de TV Azteca. Asimismo, podrás sintonizar el evento en vivo por televisión de paga en TNT. Si eres moderno y apelas por el streaming estará disponible para todos los fanáticos en la aplicación de Max (antes HBO Max).

Canales de TNT para seguir la transmisión en México

Dish México - 370

Izzi México - 610

Sky México - 1419

Star TV México - 415

TotalPlay - 435

Ahora que tienes toda la información, prepara tu botana favorita y mira la transmisión en vivo de los Premios Oscar 2024. ¡Recuerda que TRIBUNA te compartirá más información en sus notas al momento!

Fuente: Tribuna