Hundida en la tristeza, Maribel Guardia da duro mensaje: “Es difícil hacerme la fuerte”

Ciudad de México.- La noche del domingo, 9 de abril del 2023, el mundo de la farándula se estremeció fuertemente con el inesperado fallecimiento de Julián Figueroa, cantante del género grupero, de 27 años, que recién estaba despegando en su carrera como actor, puesto se le vio tener un papel en el melodrama de Televisa, Mi camino es amarte. Inicialmente, los medios y el propio público especulaban que el hijo de Joan Sebastian se había quitado la vida.

Dicha noticia fue compartida por el periodista, Gustavo Adolfo Infante, quien afirmó que una empleada de la casa le había confirmado dicha noticia. Y es que, hasta ese momento todo apuntaba a que Julián padecía una fuerte depresión por la muerte de su padre, el denominado ‘Poeta del Pueblo’, de quien compartió una fotografía, en sus redes sociales, horas antes de su muerte en la que recalcaba cuánto deseaba poder estar junto a él.

Prácticamente 12 horas después de esto, el periodista Carlos Jiménez y la propia Maribel Guardia destaparon que el cantante murió, en realidad, por un ataque al corazón, el cual sufrió tras padecer Covid-19 semanas atrás. Por su parte, la entereza de la actriz de Corona de Lágrimas impactó a todos, pues si bien se dejó ver llorando frente a las cámaras, no tardó demasiado en regresar a su trabajo y retomar algunos proyectos pendientes, este hecho fue tomado por todos como un ejemplo.

Maribel Guardia comparte duro mensaje por la muerte de Julián Figueroa

Créditos: Instagram @maribelguardia

A lo largo de los meses, Maribel Guardia ha dejado en claro que todo se trata de una fachada, puesto sufre mucho por la muerte de su hijo, hecho que recalcó durante la jornada del pasado sábado, 9 de marzo, cuando compartió un mensaje en el que relataba que ya se habían cumplido 11 meses del fallecimiento de Julián y le escribió lo duro que ha sido para ella, al grado en el que a veces quisiera hacer ciertas cosas, pero por temor de lastimar a quienes la rodean, no lo hace.

“Julián hace 11 meses que emprendiste tu viaje a la luz. No te miento, hay días que ando muy enojada y quisiera comprar una vajilla y reventarla contra alguna pared del jardín, no lo hago porque sé que luego tendría que recoger los deshechos, me da miedo que los perritos que siempre andan detrás mío se lastimen, es difícil hacerme siempre la fuerte.”