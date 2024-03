Kim Gordon de Sonic Youth lanza su esperado álbum en solitario titulado 'The Collective'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Este viernes 8 de marzo, la icónica Kim Gordon, conocida por ser parte de la legendaria banda Sonic Youth, ha lanzado su tan esperado segundo álbum en solitario titulado The Collective. El disco, editado por Matador Records, ya está disponible en varias plataformas de música digital, como Spotify y Apple Music, para el disfrute de sus seguidores en todo el mundo.

The Collective marca el regreso de Gordon después de su aclamado álbum debut en solitario No Home Record en 2019. En este nuevo trabajo, Gordon busca explorar la atmósfera de incertidumbre y locura que caracteriza al mundo actual. Según explicó la artista, el álbum refleja el caos que percibe a su alrededor, donde la verdad se vuelve relativa y la paranoia se convierte en moneda corriente.

Crédito: Internet

Para la creación de The Collective, Kim Gordon colaboró nuevamente con el productor Justin Raisen, quien ya había trabajado en su álbum debut. Además, contó con la participación de Anthony Paul Lopez en la realización de este proyecto musical. La primera muestra de este nuevo trabajo fue el sencillo Bye Bye, acompañado de un video musical que refleja el estilo único y la energía de la artista.

El álbum presenta un total de once pistas, cada una con su propio estilo y atmósfera. Desde canciones enérgicas y contundentes como I'm a Man hasta composiciones más introspectivas como The Believers, The Collective promete ofrecer una experiencia auditiva variada y cautivadora para los oyentes.

Entre las canciones destacadas del álbum se encuentran The Candy House, It's Dark Inside y Psychedelic Orgasm, que reflejan la versatilidad y el talento de Kim Gordon como compositora y músico. La portada del álbum, diseñada de manera minimalista pero impactante, refleja la estética única de la artista y su capacidad para transmitir emociones a través de la imagen y el sonido.

Con The Collective, Kim Gordon continúa desafiando las expectativas y explorando nuevos territorios musicales. Su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante en la escena musical después de décadas de carrera es testimonio de su talento y su influencia perdurable en la industria. Los fans de Kim Gordon y de la música alternativa seguramente encontrarán en este álbum una experiencia única y emocionante que vale la pena descubrir.

Fuente: TRIBUNA