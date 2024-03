Maluma es acusado de sacar a la gente de la sala de maternidad por el nacimiento de su hija

Comparta este artículo

Medellín, España.- Hace unos días, Maluma acaparó los titulares de diversos medios de comunicación, ¿el motivo? El famoso artista urbano denunció que fue víctima de discriminación porque no le permitieron el paso a un restaurante en su natal Medellín por la manera en la que iba vestido, hecho que le provocó gran molestia, puesto considera que nadie debe elegir cómo es que se deben vestir las demás personas.

Debido a ello, Maluma anunció a través de su cuenta oficial de X (red social antes conocida como Twitter) que no regresaría al establecimiento, del cual no dio demasiados detalles. Cabe señalar que sí hubo quienes criticaron al reguetonero, puesto argumentaron que el negocio tiene puede reservarse el derecho de admisión, por lo que no estarían incurriendo a ningún acto de discriminación, tal y como el famoso declaraba.

“Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts, quienes son las personas que deciden como debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten... Cómo te veas no define quien eres! NO VUELVO!”

A escasos tres días de que esta noticia saliera a la luz, el famoso vuelve a estar en el ojo de la polémica, puesto trascendieron rumores de que su equipo de seguridad se habría encargado de sacar a las personas del pabellón de maternidad por el nacimiento de su hija, París. La denuncia fue realizada por la abogada Angélica Monsalve, quien reveló que no ha podido conocer a su nieto, puesto el famoso habría impedido que la gente ingresara a la instalaciones del centro médico.

Dicha noticia tomó aún más importancia cuando otras personas, quienes también tendrían a familiares en el hospital El Rosario, ubicado en la ciudad de Medellín, declararan que, en efecto, en nosocomio cerró varias salas para priorizar el nacimiento de la hija de Susana y Maluma, hecho que provoca gran molestia entre la gente porque se trata de un centro de salud pública y no privada, como cualquiera podría esperar.

En su mensaje, Angélica expresó que la ley al acceso médico servía únicamente a las personas con estatus y dinero suficiente como para poder acceder a él: “La seguridad privada de Malluma, quien debería dar ejemplo, es la causa de que hoy algunas madres y abuelas como yo, se les cercene el derecho de ver a sus hijos y nietos, porque prima el derecho de un famoso o de un rico”, expresó la disgustada mujer.

