Miley Cyrus sorprende con una versión country de 'Psycho Killer' de Talking Heads

Los Ángeles, California. - La versátil cantante Miley Cyrus, conocida por su habilidad para reinventar clásicos musicales, dejó boquiabiertos a los asistentes con una inesperada versión country de Psycho Killer de Talking Heads durante un set íntimo en el Chateau Marmont en Los Ángeles.

Con una camiseta sin mangas blanca y pantalones de cuero, Cyrus cautivó al público con su reinterpretación de la icónica canción de 1977. En un momento de la actuación, la cantante bromeó con la audiencia diciendo: "Si conocen esta canción, esta es la parte regular", antes de lanzarse al coro de la canción original.

Este sorprendente giro en la música de Talking Heads se produce justo antes del lanzamiento del álbum tributo Stop Making Sense de A24, titulado Everyone's Getting Involved, en el que Cyrus participa. El disco, que rinde homenaje al álbum en vivo de 1984 de Talking Heads, contará con la colaboración de varios artistas destacados, incluyendo a Lorde, Paramore, Girl in Red, The National, Teezo Touchdown, Kevin Abstract y más.

Cyrus, conocida por su hit Wrecking Ball, ha demostrado su versatilidad musical en varias ocasiones. Además de su incursión en el mundo del country con esta versión de Psycho Killer, la cantante lanzó recientemente su nuevo sencillo Doctor (Work It Out) en colaboración con Pharrell Williams.

El video musical de Doctor (Work It Out) muestra a Cyrus en un escenario sencillo, permitiendo que su talento vocal, movimientos de baile y estilo único brillen. La canción, producida por Pharrell Williams, ha generado gran expectación entre sus seguidores desde que la cantante compartió un adelanto en Instagram.

Con su capacidad para reinventarse constantemente y su habilidad para sorprender al público, Miley Cyrus continúa consolidando su posición como una de las artistas más destacadas y versátiles de la industria musical.

Fuente: Tribuna