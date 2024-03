¿Por qué no deberías comer verduras crudas por la noche? Te contamos todo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En tiras, rodajas o ralladas, las verduras crudas son preparaciones culinarias aclamadas por su delicadeza, variedad y beneficios para nuestra salud. Sin embargo, es común escuchar que es mejor evitar comerlas por la noche debido a los problemas digestivos que podrían causar. Hoy hablamos sobre este tema, y te damos algunos consejos sobre cómo limitar cualquier riesgo de molestias digestivas relacionadas con el consumo de verduras crudas.

¿Debes evitar comer verduras crudas por la noche?

Depende totalmente de la digestión de cada individuo. De hecho, una persona que no experimenta ningún problema digestivo puede comer verduras crudas en la cena. Por otro lado, se recomienda no comer verduras crudas a la hora de comer, si se tiene una sensibilidad digestiva que provoca hinchazón, y dificultad para dormir a causa de estas molestias. Las verduras crudas son menos toleradas desde el punto de vista digestivo que las verduras cocidas, porque tienen fibra que puede ser irritante si se consumen en exceso. La cocción ablanda estas fibras. Es por eso que las verduras cocidas generalmente son mejor toleradas por el cuerpo que las verduras crudas.

¿Cómo limitar el riesgo de hinchazón por comer verduras crudas?

En primer lugar, recomienda que las personas propensas a la hinchazón consuman verduras crudas solo una vez al día y no todos los días, sino en pequeñas porciones y no como un plato único. Además se aconseja pelar y deshuesar el ingrediente, para que sea más digerible. Esta recomendación se aplica en particular a la preparación de pepino, pimiento o tomate. También recuerda la importancia de una buena masticación en la digestión.

¿Cuáles son los mejores métodos para preparar verduras para la cena?

Se recomienda cocinar verduras con poca grasa. Se puede contar alrededor de una cucharada de aceite por persona. También es posible utilizar otra alternativa, como un poco de crema ligera, una nuez de mantequilla o un poco de leche de coco. Procura no comer la verdura sola, y siempre asegurarse de incluirla en una comida completa, evitando los ingredientes grasos o pesados como acompañamiento.

Fuente: Tribuna