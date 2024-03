Robert Downey Jr. agradece a su "terrible infancia" al llevarse el Oscar a Mejor Actor de Reparto

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El actor veterano Robert Downey Jr. finalmente ganó el codiciado premio Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su destacada actuación en la película Oppenheimer.

Con 58 años de edad y más de cinco décadas de experiencia en la industria del cine, Downey Jr. se impuso sobre una dura competencia que incluía a Sterling K. Brown por American Fiction, Robert De Niro por Killers of the Flower Moon, Ryan Gosling por Barbie y Mark Ruffalo por Poor Things.

Al subir al escenario para recibir su premio, Downey Jr. mostró su característico ingenio y sentido del humor, bromeando sobre su "terrible infancia" mientras expresaba su agradecimiento. "Me gustaría agradecer a mi terrible infancia y a La Academia, en ese orden", dijo entre risas.

El actor también dedicó palabras de agradecimiento a su esposa, Susan Downey, a quien describió como su "veterinaria" por rescatarlo y amarlo de vuelta a la vida. Reconoció la importancia de su papel en Oppenheimer y agradeció al director Christopher Nolan y a sus compañeros de elenco Emily Blunt y Cillian Murphy.

Downey Jr. reveló que necesitaba el trabajo en Oppenheimer más de lo que el papel lo necesitaba a él, y expresó su gratitud hacia el director y el elenco por ayudarlo a convertirse en un mejor hombre.

En la película, Downey Jr. interpreta al contralmirante Lewis Strauss, un oficial naval retirado y miembro de alto rango de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos (AEC).

Este premio marca un hito en la carrera de Downey Jr., quien ha sido una figura icónica en la industria del entretenimiento durante décadas y ha dejado una marca indeleble en el cine.

La ceremonia de los Oscar también estuvo marcada por la emoción de otros actores, como Da'Vine Joy Randolph, quien ganó el premio a la Mejor Actriz de Reparto por su papel en The Holdovers. Randolph, visiblemente emocionada, agradeció a su familia, colegas y entrenador por su apoyo a lo largo de su carrera.

Fuente: Tribuna