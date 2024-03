Ryan Gosling deslumbra en los Premios Oscar con atuendo inspirado en Barbie

Comparta este artículo

Estados Unidos.- En la reciente entrega de los premios Oscar, una de las figuras que acaparó la atención del público fue el renombrado actor Ryan Gosling, quien sorprendió a todos con su elección de vestuario, al lucir un atuendo inspirado en el icónico estilo de Barbie, usando el color rosado como protagonista.

La decisión de Gosling de optar por un look arriesgado y poco convencional resonó entre los asistentes al evento, ya que personificó a Ken, el famoso compañero de la muñeca Barbie. Su aparición, particularmente durante una pieza musical del evento, generó gran revuelo y se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche.

Durante el evento de cine se presenció un momento único cuando el canadiense sorprendió a todos con un traje completamente rosa. Aunque dicho tono está en tendencia para hombres, este caso fue excepcional, ya que él estaba caracterizado como un personaje. El traje fue mágico al estar completamente cubierto de cristales rosados que resplandecían sobre el escenario. Además, su cabello estaba teñido de rosa, añadiendo un toque extra de extravagancia.

El famoso, conocido tanto por sus habilidades en la actuación como por su carisma en el escenario, ofreció una actuación única que no dejó indiferente a nadie. Gosling comenzó de manera inesperada, pues de un momento a otro comenzó a cantar cuando se encontraba sentado en su lugar, justo detrás de la aclamada actriz Margot Robbie.

Rápidamente subió al escenario a interpretar el tema I'm Just Ken, nominada a la Mejor Canción Original (aunque el premio se lo llevó a casa Billie Eilish con What Was I Made For?) La presentación en vivo provocó una oleada de aplausos y gritos en el auditorio, convirtiéndose en uno de los momentos más memorables de la noche.

Sin duda, la cereza del pastel fue que Ryan Gosling fue acompañado en el escenario por una figura icónica de la música: Slash, el famoso guitarrista de Guns N' Roses, quien sumó un toque de rock y energía eufórica a la pieza. La aparición del legendario músico dejó a más de uno sin palabras, pero fue recibida con entusiasmo, pues nadie se esperaba ver una leyenda del rock en los premios Oscar.

Fuente: Tribuna Sonora