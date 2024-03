Sydney Sweeney emociona al hablar sobre una secuela para 'Anyone But You'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - En una entrevista exclusiva con PEOPLE, Sydney Sweeney, de 26 años, comparte sus esperanzas para una secuela de la exitosa comedia romántica Anyone But You, en la que interpreta un papel principal junto a Glen Powell, de 35 años.

Estamos soñando con un montón de ideas diferentes", revela Sweeney sobre las conversaciones con su coprotagonista. "Todavía no hemos consolidado realmente lo que queremos hacer, pero estamos soñando con un montón de cosas diferentes y viendo qué encaja mejor".

Glen Powell y Sydney Sweeney

Anyone But You, estrenada en diciembre pasado, sigue la historia de antiguos enemigos universitarios que se reúnen años después para una boda de destino, donde fingen ser una pareja y terminan enamorándose. Además de Sweeney y Powell, la película cuenta con un elenco estelar que incluye a Dermot Mulroney, Rachel Griffiths, Alexandra Shipp, Michelle Hurd, Bryan Brown, Darren Barnet y Hadley Robinson.

Dirigida por Will Gluck, conocido por su trabajo en comedias románticas como Friends with Benefits y Easy A, Anyone But You ha sido un éxito de taquilla, recaudando más de 200 millones de dólares en todo el mundo.

Durante una aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon el mes pasado, Sweeney habló sobre la posibilidad de una secuela, destacando el éxito y la recepción positiva de la película. "Hay tal vez, como, una alta probabilidad de nueve de que se haga una película de seguimiento", dijo.

Powell también expresó su interés en trabajar nuevamente con Sweeney, enfatizando lo fácil y divertido que fue trabajar juntos en la primera película. "Cuando encuentras a alguien con quien realmente te gustas, es muy fácil trabajar con Sydney y muy divertido", dijo Powell a Variety en la alfombra roja de los SAG Awards 2024.

Estamos leyendo todo y tratando de ver qué tiene sentido, qué podemos convertir en algo a lo que el público va a responder", agregó Powell.

Anyone But You está actualmente disponible para comprar y transmitir en línea, y los fans esperan con entusiasmo más noticias sobre una posible secuela que continúe la historia de amor entre los personajes de Sweeney y Powell.

Fuente: Tribuna