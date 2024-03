'Temach' le dice adiós a las redes sociales tras constantes críticas a su trabajo

Ciudad de México.- El conocido influencer 'Temach', quien saltó a la fama en las redes sociales por sus controvertidos consejos sobre relaciones exitosas, ha decidido tomar un descanso tras el revuelo causado por sus publicaciones. Con millones de seguidores en diversas plataformas digitales, el creador de contenidos, cuyo nombre real es Luis Castilleja, se convirtió en un referente en temas de amor y relaciones, sobre todo para el público masculino. Sin embargo, sus opiniones y acciones han desatado polémica, como ejemplo tenemos el supuesto bautizo dirigido a hombres 'de alto valor' que realizó en un parque.

En un comunicado reciente, 'Temach' anunció que necesitaba un tiempo para reflexionar y recargar energías. Durante uno de sus directos en YouTube titulado Modo guerra aseguró que necesitaba tiempo para sí mismo y para reconsiderar la manera en que aborda ciertos temas. Adelantó que sus intenciones son volver pronto, pero renovado. La noticia de su pausa ha generado reacciones mixtas, algunos expresan su apoyo, aunque se declararon tristes por su partida, mientras que otros esperan que este alto sea 'eterno' y no vuelva jamás a las redes sociales.

Aunque no se ha anunciado una fecha exacta para su regreso, 'Temach' aseguró que continuará manteniendo a sus seguidores informados sobre cualquier decisión. En la transmisión, el tiktoker expresó sinceramente su deseo de evaluar y mejorar su contribución al mundo digital. En sus palabras, el actor compartió su sensación de estar en un punto de 'estancamiento', lo que lo llevó a pensar sobre cómo podía avanzar y ofrecer un contenido más significativo a su audiencia.

Además, el creador de contenido agradeció sinceramente todo el respaldo brindado por sus fans, reconociendo que ha enfrentado duras críticas por sus consejos sobre cómo tratar a las mujeres y evitar ser víctima de abusos, lo que ha llevado a ser etiquetado como misógino. No proporcionó la fecha exacta de su retiro, sencillamente mencionó que un día simplemente desaparecerá de Internet. Por último, Castilleja reveló que ya está 'manos a la obra' en un nuevo proyecto. Éste trataría sobre sobre historias de terror protagonizadas por 'simps'.

Estoy considerando seriamente tomar un descanso. Estoy considerando seriamente darle chance a que se asiente el contenido que he hecho. Siento que ya llegamos a un punto en el que no puedo avanzar porque la gente no está lista y creo que la única solución es volver a empezar y hablar de seducción otra vez".