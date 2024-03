Thalía publica polémico video para promocionar ‘Troquera’ y la destrozan por “falsa”

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, Ángela Aguilar y Thalía estrenaron su nueva y empoderada canción: Troquera, la cual pertenece a la producción de la esposa de Tommy Mottola, A mucha honra. En el video, tanto la princesa del regional mexicano como la actriz de María la del Barrio decidieron se decantaron por una opción mucho más original, al elegir un estilo animado, en el que se les ve conducir en una camioneta (troca) a lo largo del desierto en México.

Si bien, la canción cuenta con un notable éxito, puesto en apenas 2 días ya acumuló 200 mil visitas en el canal de YouTube de la cantante de Amor a la mexicana, la realidad es que el cariño de sus fans parece haberse visto reducido con el el polémico video que la estrella de Quinceañera eligió para promocionar su nueva canción en su cuenta oficial de Instagram, puesto hubo quienes la tacharon de clasista y de falsa.

¿Qué ocurre en el video que publicó Thalía?

Quienes ya hayan visto el video de Troca, podrán notar que el vehículo en el que se encuentran ambas cantantes es uno viejo y un tanto desgastado, lo cual va acorde a lo que es una camioneta de este tipo. El problema, es que Thalía eligió un auto nuevo y de lujo para promocionar su canción y no solo eso, sino que también intentó llegar con humor a su público, pero esto terminó por salir mal, ya que, al intentar dar un aire más de pueblo, termina por presumir los distintos outfits que utiliza y hasta una un comercial de su marca de edredones y sábanas.

Sin embargo, la gota que colmó el vaso de los seguidores de Thalía es que, en determinado momento, ella hace mención que, al ser “troquera” solía conformarse con comer, donde pudiera, mientras se muestra que intenta morder un taco y se acerca un vaso con cerveza a la boca, aunque la realidad es que la cantante jamás le da una mordida a la tortilla y tampoco le da un sorbo, lo que provocó que sus fans se burlaran de ella.

“No manches, ni le muerdes, ni le tomas…”, “¿Cómo crees que Thalía Sodi de Mottola va a tomar cerveza y a comer tortillas?”, “Ni siquiera disimula”, “Thalía no toma, pero aún así que falsa y ridícula”, “No te tomaste ni un traguito de cerveza, no se vale Thali”, “Es lo más alejado de una troca que he visto… la amo, pero no da… demasiado friki para esa promoción”, “De todo lo que dice que es, nada hace.”

Thalía es criticada en redes sociales por su promocional de la 'Troquera'

Créditos: Instagram @thalia

Cabe señalar que a Ángela Aguilar no le fue mejor en los comentarios, puesto ella recibió una cantidad de críticas aún mayor, las cuales no iban solo encaminadas a la artista, de 19 años, sino también a la propia Thalía, a quien acusaron de estar desesperada por mantenerse vigente, así como también la criticaron por sacar música con toques de regional; mientras que otras personas no estuvieron de acuerdo con el formato en el que se grabó el video, puesto les habría gustado algo real y no una animación.

Fuentes: Tribuna