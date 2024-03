Tras polémicas declaraciones, Carín León reaparece con el ojo morado y estremece a fans

Hermosillo, Sonora.- El pasado viernes, 8 de marzo, el intérprete de éxitos como Según quién, Te lo agradezco, Primera cita, La boda del Huitlacoche y No es por acá se disculpó por las polémicas declaraciones que hizo durante un concierto en su natal Hermosillo, en el estado de Sonora, hecho que ya te habíamos contado aquí en TRIBUNA; sin embargo, en el mismo show (el cual se presentó en Monterrey, Nuevo León) llamó la atención cierto aspecto en su rostro.

Resulta ser que, durante la jornada del pasado sábado, 9 de marzo, la periodista de espectáculos, Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, compartió un clip en el que se le puede apreciar con el ojo morado y aunque, en el video que la comunicadora compartió, no se dieron detalles al respecto, las huellas del hematoma son evidentes. Debido a ello, hasta el momento se desconoce con exactitud qué fue lo que le pasó al famoso.

Carin León "No vine a ser ejemplo": Carín León lanza indirecta tras admitir su gusto por las drogas

Cabe señalar que, en aquella misma presentación, Carín León emitió las disculpas por sus palabras, hecho que ya te habíamos comentado en TRIBUNA con anterioridad. En su discurso, el cantante resaltó que no era perfecto e incluso abordó varias de las críticas que suele recibir a través de redes sociales, donde se le juzga por no saberse vestir y hasta bailar mal, haciendo alusión a la humanidad que tiene el famoso y por la cual suele ser atacado.

Asimismo, Carín relató que a “este mundo se vino a vivir”, finalmente enfatizó que a veces dice tonterías y se disculpó argumentando que su comentario estuvo “fuera de lugar”, aunque también aclaró que, en ocasiones, puede llegar a hablar sin pensar lo que está diciendo: “Tengo el corazón conectado al hoci…”. Dichas palabras le valieron el aplauso de todos los presentes, quienes al parecer decidieron dejar el pasado atrás y continuar disfrutando de la velada.

Todo ocurrió en su concierto en Hermosillo, Sonora, en un momento en el que dejó de cantar y comenzó a interactuar con la audiencia; fue entonces que el intérprete aclaró cuál era su lugar en la industria, estableciendo que no se trata del “ejemplo” de nadie, sino que únicamente se dedica a hacer música, también dijo que tenía antojo de consumir cocaína, lo cual le ganó el enojo de la gente por promover el uso y consumo de sustancias ilegales.

“Nosotros no somos ejemplo, somos músicos y vivimos de lo que hacemos, nos gusta la música. No nos comparen ni nos quieran hacer ejemplo, pero la neta con esta rola se me antoja echarme un perico, lo que es. Como buen hermosillense.”