TV Azteca, en shock: Flor Rubio recibe nuevo golpe de Cynthia Rodríguez; esto se sabe

Cuernavaca, Morelos.- En días recientes Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez organizaron una íntima celebración por el cumpleaños número 38 del cantante de éxitos como El destino, Otras vidas, Que lo nuestro se quede nuestro, Te esperaba y 100 años, a dicha fiesta acudieron otros miembros del elenco de Venga la Alegría, programa en el que la madre de León trabajó por un algún tiempo antes de contraer nupcias con el originario de Tlaxcala.

Entre las celebridades que asistieron se pueden mencionar a Laura G, Kristal Silva, Ismael Zhu y Dio Lluberes. Las imágenes del evento fueron publicadas por algunas de las invitadas en Instagram y todo parece indicar que, la celebración ocurrió en algún lugar con albercas, en Cuernavaca, puesto la gran mayoría de los presentes llevaba puesto un bañador. Asimismo, se puede apreciar que pasaron un gran momento todos juntos.

Carlos Rivera celebra su cumpleaños en Cuernavaca

Créditos: Instagram @laugii

El problema radicó en que no invitaron a todo el elenco de conductores de Venga la Alegría, como es el caso de el ‘Capi’ Pérez y Pablo Ahuma, quienes no tardaron en manifestar su descontento a través de las publicaciones de Kristal Silva y Laura G, donde escribieron la palabra “FOMO”; sin embargo, estos dos famosos no serían los únicos en haber recibido un desaire por parte de quien alguna vez fue su compañera en el matutino de la televisora del Ajusco.

Puesto las imágenes indicarían que, de nueva cuenta, Flor Rubio no fue invitada a la reunión organizada por Cynthia Rodríguez, hecho que no tardó en ganar fuerza a través de los diversos medios especializados en el espectáculo, como es el caso de la cuenta de Twitter de La Tía Sandra, donde incluso compartieron un video antiguo en el que se escucha a la exconductora de La Oreja quejarse por los malos tratos que habría recibido por la exacadémica.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Flor Rubio es desairada por la pareja de famosos, puesto hace apenas unos meses, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebraron el bautizo de su hijo, León, en una fastuosa fiesta en La Casa de la Cultura de Tlaxcala, a la cual acudieron varios miembros de la farándula; sin embargo, la presentadora titular de Venga la Alegría no estuvo invitada, lo que comenzó a sembrar las dudas de que, posiblemente, ambas presentadoras tendrían una mala relación.

Fuentes: Tribuna