Will Smith y los actores de Hollywood que causaron gran polémica en los premios Oscar

Estados Unidos.- Desde hace décadas la transmisión de los Premios Oscar han sido de las más vistas en todo el mundo, pasando a la historia no solo aquellas celebridades que ganaron la deseada estatuilla dorada, sino que también aquellos actores de Hollywood que han protagonizado icónicos momentos que causaron gran polémica en plena transmisión, tales como el reconocido actor y cantante, Will Smith.

En esta lista dejamos los cinco momentos más impactante e inolvidables de la entrega de la estatuilla dorada que en sus 96 años de existencia siguen siendo recordados.

1.- El bofetón de Will Smith a Chris Rock.

En el año 2022 cuando se vivió el momento más polémico en varios años, pues el denominado ‘Príncipe del Rap’ perdió los estribos ante los comentarios burlescos de Chris Rock sobre la alopecia que padece su esposa, Jada Pinkett-Smith, opacando su triunfo al galardón como Mejor Actor en el filme El Método Williams, siendo además de todo vetado por La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, por lo que en 10 años no será invitado ni podrá ganar un galardón, siendo uno de los pocos que lograron este castigo, tal es el caso de Harvey Weinstein.

2. Error del sobre a Mejor Película

Aunque muchos recuerdan el terrible error en Miss Universo cuando se equivocaron al coronar a Miss Colombia, Ariadna Gutiérrez, no fue el único que ha pasado, pues en el año del 2017, Warren Beatty y Faye Dunaway proclamaron ganador del Oscar a la película La La Land como Mejor Película, sin embargo, después de toda la euforia y que el reparto entero subiera al escenario y recibiera la estatuilla dorada, Jordan Horowitz, anunció que había sido un error y la gran vencedora era en realidad Moonlight.

3. Marlon Brando rechazó el Oscar

Fue en el año de 1973 cuando se anunció en vivo de la ceremonia de entregas, que gracias a su magistral actuación como Vito Corleone en El Padrino, había ganado el Oscar a Mejor Actor, sin embargo, contrario a 1955, cuando ganó su primer premio, el actor no subió, sino que mandó a la actriz y activista de derechos civiles y descendiente de nativos apaches, Sacheen Littlefeather, para rechazar el premio y que esta diera una protesta ante millones de espectadores: "Con mucho pesar vengo a decirles que Marlon Brando no puede aceptar este generoso premio y esto se debe al trato que le da la industria cinematográfica y la televisión a los indios americanos".

Cabe mencionar que la mujer fue abucheada por los presentes en ese año, humillada con burlas y malos comentarios, además de que la industria la vetó.

4. El beso de Adrien Brody a Halle Berry

Después de que Brody fue nombrado por la reconocida intérprete de 'Storm' en X-Men como el ganador de la estatuilla dorada en el año del 2003 como Mejor Actor por El Pianista, este tomó a Berry entre sus brazos y la beso de una manera apasionada, dejándola sin respiración. Cabe mencionar que en 2017, la actriz de Monster's Ball reveló que nada fue planeado y fue 100 por ciento inesperado: "No, eso no estaba planeado. No sabía nada al respecto. Yo estaba como, '¿Qué diablos está sucediendo?'".

5. El espontáneo desnudo sobre el escenario de los Oscar

Este es el momento más inolvidable, gracioso e impactante de todos los tiempos, pues cuando Elizabeth Taylor fue nombrada como Mejor Actriz y esta subió a dar su discurso, un hombre identificado como Robert Opel, pasó sobre el escenario completamente desnudo haciendo el signo de paz, haciendo reír a la actriz y cantante, junto al resto de los presentes y espectadores con la frase: "No es fascinante pensar que la única risa que puede desatar ese hombre es la que genera cuando se quita la ropa y muestra sus... pequeñeces?".

Fuente: Tribuna del Yaqui