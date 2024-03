Adiós 'Ventaneando': Pedro Sola abandona el programa en vivo por este importante motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y muy reconocido presentador de TV, Pedro Sola, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, debido a que este le acaba de decir adiós a Ventaneando, puesto a que se acaba de asegurar que este abandonó el programa en vivo ante una visita que el público no se esperaba, siendo este el importante motivo por el que también actor no quiso quedarse a terminarlo.

La tarde de este lunes 11 de marzo, en el vespertino de la empresa del Ajusco contaron con la presencia del reconocido youtuber y comunicador, Alex Montiel, solo que en su personaje de El Escorpión Dorado, para hacer oficial su presencia como el presentador del nuevo programa que preparan en la televisora: "¡En #Ventaneando nos vestimos de manteles largos por la visita del @ESCORPIONGOLDEN, el nuevo conductor de El círculo del 1%".

En el programa se pudo ver que la líder de los espectáculos y su presentadora principal, Pati Chapoy, junto a varios de sus colegas, recibieron con gran alegría y entusiasmo al famoso creador de contenido, sin embargo, Sola no se prestó a este momento y decidió abandonar los foros del vespertino para el que ha trabajado por 28 años, desde su comienzo, dejando en claro que él no se alegraba con la presencia del Escorpión Dorado.

Y aunque sus presentadores no hicieron mención sobre Pedro, fue muy evidente su ausencia, incluso el presentador y columnista, Álex Kaffie, a través de su cuenta de X, antes conocida como Twitter, mencionó que lo felicitaba por no ser hipócrita y poner por delante sus propios intereses: "Hizo bien don Pedro Sola en retirarse mientras transcurre la entrevista al señor (Escorpión Dorado) que le causa repulsión y asco. No hay que mentir por convivir".

Cabe mencionar que la llamada "repulsión" y el "asco" que el expresentador de Sale el Sol expuso que Sola siente hacía el personaje creado por Alex, es debido a que anteriormente Pedro ha dejado en claro que no le agrada la manera de ser del Escorpión Dorado y él no se presta a la clase de humor que maneja en la que insulta a todos y se cree superior a los demás, incluso en una ocasión en pleno programa en vivo se pelearon.

Fuente: Tribuna del Yaqui