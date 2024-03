Billie Eilish hace historia: Conquista Hollywood al ganarse dos premios Oscar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En una noche llena de estrellas y glamour, la talentosa cantante y compositora Billie Eilish, a sus 22 años, ha marcado un hito en la industria cinematográfica al convertirse en la persona más joven en recibir dos codiciados premios Oscar en una sola ceremonia. El evento, celebrado el pasado 10 de marzo de 2024, ha sido testigo del talento deslumbrante de esta joven artista, quien, junto a su hermano, Finneas O’Connell, fue reconocida por su destacada contribución a la música en el cine.

La aclamada canción What Was I Made For?, parte de la banda sonora de la película Barbie, se alzó con el galardón a la Mejor Canción Original, catapultando a Billie Eilish a la cima de la excelencia artística en una edad tan temprana en su carrera. La obra musical, compuesta y ejecutada por Eilish y O'Connell, ha cautivado tanto a críticos como a audiencias, consolidándose como un elemento vital en la narrativa y el impacto emocional del film.

¿Cómo surgió la inspiración para crear esta pieza? De acuerdo con la estrella, todo comenzó con "esa escena de Barbie sentada en la parada del autobús y esa anciana sentada a su lado, me impactó y me hizo decir: 'Oh, esto es mucho más de lo que todos pensamos'", dijo a ABC News. "Si no nos hubieran enseñado la película y no hubiéramos hablado con Greta de ella, no habríamos hecho esa canción. No habríamos sabido que la película tenía ese aspecto desgarrador".

Con su estilo distintivo y su capacidad para transmitir emociones profundas a través de sus composiciones, Eilish ha dejado una marca indeleble en la cultura contemporánea. Además de su éxito en los premios Oscar, Billie Eilish continúa cosechando éxitos en su carrera musical, con múltiples álbumes aclamados por el público y una base de fans global que sigue creciendo. Su versatilidad artística y su dedicación a la excelencia la convierten en una fuerza imparable en la escena musical y cinematográfica, y su ascenso meteórico promete seguir inspirando a las generaciones futuras de artistas.

La brillante dupla de hermanos también triunfó con su tema No Time to Die, la cual forma parte de la banda sonora de la película del mismo nombre de James Bond. En una declaración a la revista In Style, los talentosos hermanos expresaron su gratitud y humildad ante este nuevo reconocimiento. "Nos sentimos tan afortunados pero, siempre y cuando la audiencia esté contenta, sentimos que hemos hecho un buen trabajo", compartieron.

Fuente: Tribuna