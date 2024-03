Caso Héctor Parra: Exhiben audio de Alexa Parra que probaría inocencia del actor de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de la polémica por conocer la nueva sentencia en el caso de Héctor Parra, a través de redes sociales una de las mujeres que están a favor del histrión de melodramas, acaba de emplear sus cuentas para exhibir un audio de la presunta víctima de este, Alexa Parra Hoffman, que supuestamente sería la prueba de la inocencia del tan querido exactor de Televisa, afirmando que la hija menor de este miente.

Como se sabe hace poco se impuso una apelación a los casi 11 años de cárcel a Parra por el caso, misma que fue rechazada, debido a un par de videos que mostrarían su culpabilidad, puesto a que en el primero se ve como la hija de Ginny Hoffman siendo apenas una niña, se levantó el short para mostrar parte de su glúteo con la frase: "Esta es mi pompi", aparentemente escrita por su padre, y en el segundo cuando el actor ve el álbum de fotos que la menor le regaló, en que aparece una foto de ella desnuda, que sería tomada por el propio Héctor, con el mensaje: "Tú me enseñaste a no usar ropa".

Pero, así como ha habido gente que ha estado a favor de Alexa y aplauden que se haga justicia, hay otro grupo que apoya a Daniela Parra, la hija mayor del actor, y afirman que Héctor es inocente, incluso una mujer de nombre Miranda acaba de exponer que no le cree debido a una entrevista, la cual compartió en su cuenta de X, antes Twitter, con este contundente mensaje: "¿Te abusan toda la infancia y es tema SUPERADO? ¿La mamá sabía y aún así la manda a vivir con el "agresor" por preferir al hombre por la hija? Ella niega abuso".

Alexa y Héctor. Internet

Dicha entrevista fue para el reconocido periodista, Gustavo Adolfo Infante, el cual cuando le pregunta como sobrelleva el haber vivido ese infierno que narra, la joven destacó que gracias a su psicóloga ha podido superar estos abusos sufridos por tantos años y que en su casa a veces se toca el tema, pero de una forma muy vaga, destacando que ha decidido avanzar y seguir adelante, hecho por el que interpuso la demanda.

Ante este hecho, a través de la red social, una mujer señaló que por esto es que no creía en las mujeres y le daba su apoyo al actor de La Pícara Soñadora, contando su historia: "Jamás lo he superado, 32 años han pasado y sigo en mi lucha de ansiedad depresión y estrés, que me ha costado mi salud física y mental con tratamientos psiquiátricos y psicóloga por años, se vive al día las personas que hemos pasado por esto, un día la vez, aun así JAMÁS SE SUPERA", a lo que Miranda responde: "En este caso, el 'abuso' fue de los 6 a los 14 años, hasta 200 veces o más según abogada de ella. Lo superas cuando NO LO VIVISTE #JusticiaParaHectorParra. Lamento lo que viviste".

Fuente: Tribuna del Yaqui