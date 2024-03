Daniela Parra revela cómo está Héctor Parra tras filtración de 'pruebas' de abuso a Alexa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa joven estrella de TV, Daniela Parra, dio mucho de que hablar, debido a que recientemente empleó sus redes sociales para informar que vio de nueva cuenta a su padre, Héctor Parra, dando una inesperada actualización sobre cómo se encuentra el famoso exactor de Televisa después de la polémica filtración de las supuestas pruebas del señalado abuso sexual en contra de su hija menor, Alexa Parra Hoffman.

Como se sabe, en el mes de febrero se metió una apelación a la sentencia de casi 11 años de prisión, la cual lamentablemente fue rechazada por el juez, debido a un par de videos expuestos por la hija de Héctor con Ginny Hoffman siendo apenas una niña. En el primero se levantó el short para mostrar parte de su glúteo con la frase: "Esta es mi tompi", aparentemente escrita por su padre y después otro en el que él ve un álbum de fotos y sale la menor desnuda con la leyenda: "tu me enseñaste a andar sin ropa", tomado como pruebas de esta culpabilidad.

Ante este hecho, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy salió a despotricar en su contra, poniendo en duda la legitimidad de esos videos, afirmando que fueron alterados, destacando que su hermana menor ya podía olvidarse que tiene hermana y padre, declarando que: "Prefieres llamarme mentirosa a aceptar que te equivocaste. Eres vil y lamentable... al parecer es más importante desprestigiarme que luchar por tu propia 'causa'. Lamentable".

Y ahora, tras casi una semana de que se expusiera este material audiovisual, la joven expresó en su cuenta de X, antes conocida como Twitter, señaló que fue de visita a la cárcel y lo que sea que hayan hablado le ha dado una nueva esperanza: "Saliendo de ver a mi papá, confirmo, REAFIRMO, que tengo al mejor papá del mundo, que hemos creado una familia hermosa, amorosa y que Dios esta con nosotros en cada paso que damos. ¿Y saben qué? Es lo único que me importa".

Ante este hecho, varios de los seguidores de la exintegrante del programa Hoy le dejaron ver que están con ella y que no creen ni en Ginny ni Alexa: "Creo que están más fuertes los audios de Ginny que los videos. Dany te deseo mucha luz los ilumine y guie", "¡No están solos! Eres una mujer ejemplar y tarde o temprano llegará la justicia divina de esa nadie se escapa" y "Me da la impresión que Alexa intenta convencer a los demás porque tal vez ella misma no se convence a si misma. Ojalá ella pueda encontrarse, y sea capaz de descubrir si realmente la batalla es con su padre, contigo Danny, o con ella. Lo mejor y mucha luz para ambas".

Fuente: Tribuna del Yaqui