Drama en los Oscar 2024: Javier Ibarreche tiene incómodo enfrentamiento con 'El Capi' Pérez

Ciudad de México.- De nueva cuenta se ha vivido un intenso drama en la cobertura que tiene TV Azteca en los tan deseados Premios Oscar 2024, dado a que el reconocido influencer y creador de contenido, Javier Ibarreche, en medio de su participación en los preparativos para el gran día, tuvo un incómodo enfrentamiento con el reconocido presentador y también comediante, 'El Capi' Pérez, en plena transmisión en vivo.

Como se sabe, el Ajusco fue una de las televisoras mexicanas que estuvo a cargo de una cobertura completa de la edición número 96 de la entrega de premios más esperados en la industria cinematográfica, el pasado domingo 10 de marzo, la cual fue realizada en el Dolby Theatre de Hollywood, ubicado en Los Ángeles, California, sin embargo, no fue ese día que llegaron los encargados, sino que estuvieron desde un par de días antes para entrevistar a celebridades e ir mostrando los preparativos.

Fue precisamente durante la cobertura de los preparativos para la entrega de los Premios Oscar 2024, que se vivió este momento de tensión entre el creador de contenido de TikTok y el presentador de Venga la Alegría, pues este ultimo en un gesto amistoso, se aproximó a Ibarreche para saludarlo y que hablara con el público del matutino que se había enlazado con ellos, sin darse cuenta de que su colega estaba grabando un video en ese momento.

Ante esta inesperada interrupción, Javier se mostró bastante molesto y le reclamó al presentador de La Resolana que le haya arruinado la toma que estaba haciendo: "Estaba grabando, Capi. Me acabas de arruinar la toma. Estaba listo para grabar un video que ya no se pudo", comenzando así una disputa entre ambos, dado a que Pérez no se quedó callado y le respondió, enfrascándose en el incómodo momento.

Cabe mencionar que a los segundos ambos se ofrecieron una disculpa y quedó en claro que todo fue un pequeño malentendido, que no fue accidental y continuaron hablando como si nada, siguiendo con la transmisión de su cobertura de los preparativos sin más contratiempos, al igual que su participación en la alfombra roja con Ricardo Casares, Linet Puente y Pamela Cortés, que hablaron de vestuarios y probabilidades de triunfo.

Fuente: Tribuna del Yaqui