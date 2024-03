Emma Stone experimenta mal funcionamiento del vestuario durante su discurso en los Oscars

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La noche de los Premios de la Academia en Los Ángeles se vio marcada por un momento inesperado cuando Emma Stone, ganadora del Oscar a la mejor actriz por su papel en Poor Things, enfrentó un problema de vestuario en el escenario.

Mientras se preparaba para aceptar el prestigioso premio, Stone, de 35 años, fue vista sosteniendo la parte posterior de su vestido peplum de Louis Vuitton, después de que la cremallera se rompiera en su espalda. El incidente ocurrió después de su sorprendente victoria sobre Lily Gladstone en la categoría de mejor actriz.

Mi vestido está roto", comenzó Stone entre lágrimas mientras luchaba con la situación. "Creo que sucedió durante 'I'm Just Ken'". A pesar del percance, la actriz logró recuperar la compostura y continuó su discurso de agradecimiento.

Durante su emotivo discurso, Stone hizo un raro comentario sobre su familia, expresando su amor por su hija Louise Jean McCary, quien estaba a punto de cumplir tres años. Citando la canción de Taylor Swift Bigger Than The Whole Sky, Stone concluyó su discurso de aceptación dedicándolo a su hija.

Además de este incidente con el vestuario, Stone aprovechó la oportunidad para agradecer a su equipo y al director Yorgos Lanthimos, quien le otorgó "el regalo de su vida" al retratarla en "Bella Baxter".

Esta es la segunda victoria de Emma Stone en los Premios de la Academia, después de ganar el Oscar a la mejor actriz principal por "La La Land" en 2017. Antes de su relación con su esposo Dave McCary, Stone salió con el actor británico Andrew Garfield durante cuatro años.

Emma Stone ha cautivado a la audiencia no solo con su talento en la pantalla, sino también con su gracia y sinceridad, convirtiéndola en una de las actrices más queridas de Hollywood.

Fuente: Tribuna