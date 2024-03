Geraldine Bazán llega a 'Hoy' y 'friendzonea' a Giovanni Medina: "Será mi amigo siempre"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace meses el mundo del espectáculo ha esperado que Geraldine Bazán y Giovanni Medina confirmen al público su relación sentimental, pues se rumora que mantienen un noviazgo dado a la cercanía que han mostrado en más de una ocasión. Tras todo el revuelo, este fin de semana la actriz mexicana decidió poner fin a las especulaciones sobre su supuesto romance con el exesposo de Ninel Conde.

Durante un evento realizado en la Ciudad de México, la actriz, de 41 años, fue cuestionada por medios como el programa Hoy, sobre el supuesto viaje que hizo con el empresario a finales de 2023, mismo que reavivó los rumores de una relación amorosa. De forma contundente, Bazán aclaró que ella y Giovanni solo tienen una bonita amistad: "Esta es la única vez que lo voy a decir, Gio es mi amigo, ha sido mi amigo siempre, va a seguir siendo mi amigo siempre".

La también modelo manifestó que tiene muchos amigos y no por ello signifique que esté en una relación, además expresó todo su cariño al empresario y también político mexicano: "Es lo que les digo, pasa que, yo tengo muchos amigos, puedes salir a tomar un café entonces ya dicen que… Gio es mi amigo, siempre lo va a ser, es un chavo súper trabajador que admiro mucho, que quiero mucho, súper papá", explicó.

Leyenda

De la misma manera, la exesposa de Gabriel Soto manifestó que continúa soltera y subrayó que, aunque le fascina estar en pareja, no lo necesita para ser una mujer en toda la extensión de la palabra. "Cuando esté enamorada… no diré nada, pero habrá señales. Yo creo que eso se nota, y la verdad es que claro que el amor es lo más importante, me encanta estar en pareja, pero soy una mujer completa, yo no estoy buscando una media naranja, yo soy de verdad una mujer completa, con mi trabajo, con mis hijas", destacó.

En este sentido, la protagonista de telenovelas como Corona de lágrimas 2 también recalcó que prefiere mantener la línea que marcó tras su separación con Gabriel en cuanto a su vida afectiva. "Creo que esa parte de la vida privada, sentimental, sí me he vuelto un poco más reacia y ustedes lo saben, porque realmente estando en el medio no puedes estar con una persona y a la mera hora no funciona, ya platicaste, ya dijiste y a la mera hora no funciona", expresó.

Por último, la intérprete se mostró feliz al ser cuestionada sobre el primer noviazgo de su hija de 15 años: "Es algo que va a suceder, con tu permiso o sin tu permiso, entonces creo que lo más importante en estas generaciones, y siempre, es el diálogo, la confianza, yo con mis hijas tengo un diálogo muy abierto. Obviamente de enamorarse, el primer amor, siempre es muy bonito vivirlo y yo estoy muy contenta de que Elisa lo comparta conmigo", dijo Geraldine.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy