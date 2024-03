Golpe a Ingrid Coronado: Fernando del Solar donó departamento de sus hijos a Anna Ferro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El próximo 30 de junio se cumplirán dos años desde el fallecimiento de Fernando del Solar y aunque ya pasó bastante tiempo, siguen habiendo muchos problemas y controversia por el tema de la herencia. Como se sabe, meses después de la muerte del presentador argentino, su exesposa Ingrid Coronado sacó a la luz que había dejado desprotegidos a sus dos hijos, Paolo y Luciano.

Desde entonces, la ahora escritora mexicana inició una batalla legal contra la viuda del argentino, Anna Ferro, a quien acusó de apropiarse de un departamento del que ella sería dueña y que pertenecería a un fideicomiso que pertenece a sus hijos. Tras toda la controversia, es ahora la abogada de Ferro quien aclaró la situación y aseguró que su clienta es la dueña legítima de esta propiedad y compartió cuál es la razón.

La defensora de la viuda de Fernando, de nombre Mariana Gutiérrez, dio una entrevista al canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, donde detalló que el fallecido conductor de TV Azteca había hecho una donación en vida a Ferro del departamento de Cuernavaca que ahora pelea Ingrid: "La donación es un acto jurídico que preveé la ley en el código civil, donde se da de manera gratuita y voluntaria de las partes a otra persona, algún bien inmueble".

Fernando y sus hijos con Ingrid Coronado

La litigante explicó que para la donación se tuvieron que pagar impuestos y la única forma de revocar este acto jurídico es por la causal de ingratitud. Asimismo, Gutiérrez mencionó que el tema de la donación en vida es algo que se está viendo con más frecuencia: "El tema de las herencias o juicios es algo muy largo, desgastante y tedioso, entonces la gente ya está optando por las donaciones en vida y es la figura jurídica que se está viendo".

Mariana luego afirmó que está claro que Anna es la dueña del departamento que quiere Coronado: "Hubo un contrato de donación que le entrega Fernando del Solar directamente a Anna Ferro, sobre varios bienes inmuebles y se los deja precisamente en vida para evitar lo del testamento, y le deja en vida la donación del departamento de Cuernavaca, entonces la señora (Anna) tiene un derecho real sobre este departamento, entonces ya demandamos".

Finalmente, la abogada señaló que Ingrid no ha podido ser notificada de esta situación porque no la han localizado: "Me dan ganas de hablarle al actuario y decir que la vayan a notificar a los restaurantes o a los programas, porque dicen que no vive ahí, que no está, y la vemos en todos los programas", dijo la defensora.

