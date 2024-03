Nicolás Buenfil deja en claro si es gay y presenta a su pareja; así reacciona Érika Buenfil

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes sobre su presunta salida del clóset, el famoso joven y futuro actor, Nicolás Buenfil, acaba de emplear sus redes sociales para presentar a su pareja, dejando de una vez por todas muy claro si es verdad que es gay, causando un gran revuelo entre sus miles de seguidores y con la emocionada reacción de su famosa madre, la actriz Érika Buenfil, la cual les regaló un corazón.

Nicolás, el hijo de la actriz de Vencer el Pasado, acaba de presumir en redes sociales a la chica que le robó el corazón, luego de enfrentar diversas especulaciones sobre su orientación sexual. Este fin de semana, el joven que ha seguido los pasos de famosa madre en redes sociales, empleó su cuenta de Instagram para compartir diversas fotografías en las que se le ve en tono romántico con una jovencita.

De acuerdo con la revista TVyNovelas, la nuera de la actriz de Televisa se llama Paola Ramírez, quien, presuntamente no está ligada al medio, pues tiene una cifra baja de seguidores en la mencionada red social, con apenas 500 followers, en comparación con los 141 mil de Nicolás. Hasta el momento, Nicolás, de 19 años, no ha brindado más detalles de la afortunada que lo enamoró; sin embargo, las fotos muestran diversos momentos especiales que han vivido como pareja.

Hace una semana, el primogénito de la protagonista de novelas como Amores Verdaderos enfrentó una nueva polémica sobre sus preferencias sexuales al aparecer junto a su madre con larga cabellera rosa: "De repente me entra lo esquizo con mi madre, jajajaja esta foto ya tiene tiempo y se las quería compartir, sinceramente me da muy igual lo q piensen de mí, me gusta divertirme y hacer cosas distintas, mi mamá en todo momento me apoya mis locuras y la amo por eso. Aquí está un claro ejemplo de ello, no se detengan nunca en ser quienes son y nunca paren de ser felices. Cada quien es una mente libre y distinta. (No estoy confesando nada)".

No obstante, con las instantáneas junto a Paola, Nico ha echado por tierra las dudas sobre su orientación sexual, por lo que se espera que en breve comparta más imágenes de su noviazgo con la chica que lo cautivó. Por el momento las felicitaciones de esta relación no se han hecho esperar y le han llegado mensajes como: "Bellos, Dios los bendiga por siempre", "¡Dios los bendiga Nico! Se feliz pero siempre atento a tu mami. Nuestras mamis son lo máximo. Feliz noche".

