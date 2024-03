Por segundo año, Los Oscar hacen brutal desaire a querido actor mexicano; la gente estalla

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La tarde del pasado domingo, 10 de marzo, se celebró la edición número 96 de los Premios Oscar, la cual causaba gran expectativa por los filmes que premiaría, entre los que destacaban Oppenheimer, Barbie, Poor Things, La zona de interés, Anatomía de una caída y La sociedad de las nieve, solo por mencionar algunos; sin embargo, para muchos mexicanos esta premiación tenía un significado distinto.

Como algunos recordarán, apenas unos días antes de que se celebrara la edición 95 de los Premios Oscar, México tuvo un duro impacto con la muerte del primer actor, Ignacio López Tarso, quien es recordado por brillar en el teatro, televisión y cine, siendo que el actor grabó su nombre en la historia al protagonizar la película Macario, misma que fue nominada a la categoría a ‘Mejor Película Extranjera’ en los prestigiosos galardones, en el año 1961.

Si bien, el icónico filme no se llevó el premio, Ignacio López Tarso sí formaba parte de La Academia, por lo que, cuando falleció, hace 1 año, se esperaba que la afamada organización lo tomara en cuenta en el video del In Memoriam (en el que se rinde homenaje a las estrellas que fallecieron a lo largo del año); sin embargo, se tomó la decisión de no hacerlo, puesto el actor de Cri-Cri: El grillito cantor falleció apenas unos días antes de que se celebrara la ceremonia.

Esto desató la molestia de muchos mexicanos, pero al final resultó comprensible, puesto se creía que el clip ya estaba hecho y no se podía dar marcha atrás; sin embargo, el tema volvió a revivir en este 2024, ya que, se esperaba que, en esta ocasión, La Academia reconociera a López Tarso, cosa que al final no pasó, lo que dejó molestos muchos residentes de México, ya que, creyeron que Los Oscar estaban faltando al respeto al querido actor.

“Me siento totalmente ofendido que en el ‘In Memoria’ no saliera Ignacio López Tarso”, “Ahora ignoraron en el In Memoriam a Ignacio López Tarso, quien incluso era miembro de La Academia de Hollywood”, “Qué mam… de no poner a Ignacio López Tarso en el In Memoriam, siendo que ‘Macario’ fue una película nominada al Oscar. Se me hace una falta de respeto”, fueron algunos de los mensajes en X.

Cabe señalar que este no fue le único momento decepcionante para los televidentes de Latino América, puesto poco antes, La Sociedad de La Nieve perdió el Oscar a ‘Mejor película extranjera’ contra La zona de Interés, lo cual dejó devastada a mucha gente de habla hispana dado al gran trabajo que se hizo con la historia del accidente del avión uruguayo, al grado en el que, en X, se creó la tendencia de que La Academia le robó el premio al filme español.

