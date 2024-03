Reportan que Daniel Bisogno pidió el alta pese a seguir delicado; Chapoy rompe el silencio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado viernes 8 de marzo el famoso conductor Daniel Bisogno nuevamente se apoderó de la atención de toda la prensa ya que se confirmó que había salido del hospital en el que estuvo un mes internado luchando contra una bacteria que atacó sus pulmones. Desafortunadamente, ahora los rumores apuntan a que 'El Muñeco' habría recibido el alta hospitalaria pese a negativa de sus médicos, pues al parecer continúa muy delicado.

Como se recordará, Pati Chapoy y el equipo de Ventaneando informaron que su compañero y amigo ya se encontraba en su casa: "Esta tarde nuestro querido Daniel Bisogno dejó el hospital donde fue atendido de una infección pulmonar en las últimas semanas. Continuará recuperándose en su casa donde ya se encuentra", escribió la periodista mediante su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, en la más reciente emisión del programa Fórmula Espectacular con Flor Rubio, se informó que presuntamente, Bisogno pidió el alta médica de forma voluntaria pese a la negativa de sus doctores: "La salida se dio alrededor de las 4:30 o 5 de la tarde del hospital, lo recibieron su hermano Álex Bisogno, también la señora Pati Chapoy con su esposo Álvaro Dávila y también Christina Riva Palacios, madre de su hija", contó Joel O'Farrili.

Por su parte, Flor Rubio mencionó que, de acuerdo con sus fuentes, el titular de Ventaneando tomó la resolución de abandonar el nosocomio, aunque no era lo más adecuado, según los doctores: "No fue un alta indicada por los médicos, sino un alta voluntaria, Daniel Bisogno decidió ir a casa a seguirse recuperando, no era lo recomendado por los médicos pero él lo prefirió así", destacó Rubio.

Según trascendió en el mismo programa, aparentemente Bisogno salió en una silla de ruedas del hospital y se negó a que se solicitara una ambulancia para ser trasladado a su casa. Además de esta información, Michelle Rubalcava, exconductor de Venga la Alegría, contó en su canal de YouTube que existen rumores de que a pesar de que el famoso cuenta con seguro médico por parte de TV Azteca, su familia está enfrentando algunos problemas económicos.

Empezó a circular información de que Daniel la está pasando mal económicamente por todos los gastos que ha tenido en el hospital, que le ha venido un desajuste económico tras el hospital tan caro que ha estado pagando Daniel Bisogno", dijo el periodista al respecto.

Tras todas estas especulaciones, la tarde de este lunes 11 de marzo Pati Chapoy habló sobre Daniel y su salida del hospital, pero no ahondó en muchos detalles: "Daniel Bisogno fue dado de alta, está en su casa, cuidado por un grupo de enfermeros, un terapeuta", expresó. Asimismo, la periodista comentó que 'El Muñeco' se encuentra en compañía de sus hermanos para salir adelante lo antes posible:

Están con él en su casa viviendo los dos hermanos, para cualquier cosa que él necesite. Así que deseamos de todo corazón que la estadía en su casa dé el resultado que esperamos, de que se encuentre restablecido muy rápidamente".

Mientras que Pedro Sola recalcó: "Seguro que sí Pati, porque ya estando uno en su casa hace sus cosas, puede ver a la niña (su hija) diario a la hora que sea". Por su parte, Mónica Castañeda se ofreció a cuidarlo: "Se le dijo que podemos hacer una logística de cuidadoras, por turnos, somos muchos aquí, 'Muñeco ya sabes, si necesitas, estamos para ti'". Finalmente, Pati Chapoy reiteró que el lugar del también actor en el programa no será ocupado por nadie más mientras él continúe recuperándose.

Y siempre estaremos esperando el regreso de Daniel Bisogno", remató.

