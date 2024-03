Selena Gomez roba suspiros con tremendo vestido en la fiesta de cumpleaños de Benny Blanco

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Selena Gomez, de 31 años, cautivó a sus seguidores el sábado al asistir a la fiesta de cumpleaños número 36 de su novio, Benny Blanco, luciendo un atrevido atuendo rojo y un nuevo corte de pelo.

La estrella de Love On decidió optar por un tema rojo para la noche, celebrando con un deslumbrante minivestido de lentejuelas brillantes que presentaba tirantes delgados y un escote pronunciado. En un momento dado, Gomez agregó un toque ultra glamoroso a su look al ponerse un abrigo rojo grande y peludo, y compartió algunas fotos en su historia de Instagram.

Selena Gomez

El diseño de gran tamaño definitivamente la ayudó a clavar la estética de Mob Wives de 2024, y la estrella de Only Murders in the Building completó su look con un deslumbrante collar de diamantes, tachuelas brillantes y un nuevo corte de pelo bob corto que dejó a un lado. Para completar su glamour, Gomez lució un delineador oscuro y alado y largas pestañas para la ocasión. Durante la noche, la cantante se tomó fotos con amigos, incluidos Nicola Peltz Beckham y su esposo Brooklyn Beckham.

Aunque Gomez ha optado por el blanco en algunas ocasiones, como en los SAG Awards el mes pasado y en su último video musical, donde llevaba un vestido blanco acampanado, el rojo fuego también ha sido una elección recurrente. La cantante utilizó un espectacular vestido rojo recortado para los Globos de Oro en enero y eligió un tono similar para los VMA del año pasado. Además de su sorprendente atuendo para la fiesta de Blanco, Gomez también dedicó un dulce mensaje a su pareja en Instagram.

¡Feliz cumpleaños bebé! Tu resistencia emocional, tu disposición positiva, tu increíble talento (que me deja boquiabierto), tu innegable humor y tu corazón amoroso y amable me matan absolutamente", escribió junto a una serie de tiernas fotos de la pareja.

Recientemente, Gomez compartió una actualización sobre su vida con Rolling Stone, expresando que se siente feliz y en un buen lugar con todo en su vida. Agregó que su próxima música reflejará esa alegría y confianza que está experimentando en este momento.

Fuente: Tribuna