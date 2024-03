¿Silvia Pinal, grave? De última hora filtran una fuerte noticia de la actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes con respecto al estado de salud de la querida primera actriz, Silvia Pinal, a través de X, antes conocido como Twitter, un reportero aseguró que el amigo de la familia y productor, Iván Cochegrus, se contacto con él para de última hora darle una muy fuerte noticia con respecto a la gran estrella de Televisa, dejando a sus millones de fans con la boca abierta.

Como se sabe, fue hace dos semanas que se confirmó que la reconocida actriz de melodramas como Mi Marido Tiene Familia tuvo que ser hospitalizada por orden de sus médicos cuando estaba en el nosocomio para unos estudios de rutina, generando preocupación entre sus millones de fans, puesto a que es la segunda ocasión en menos de tres meses que ha sido hospitalizada y que corren rumores de que si vida estaría en un aparente peligro.

Pero ante esto, sus hijos, como Luis Enrique Guzmán, han negado que sea ese el caso, e incluso el productor de teatro, Iván, que es amigo de la familia, aclaró que todo sucedió porque la llaga que tiene en su espalda sangró y los doctores quisieron dejarla para atenderla antes de que se vuelva un problema severo: "La llaga tarda en cerrar, esa es una situación, entonces lo que los doctores dijeron es que era mejor que se le pudieran suministrar medicamentos por la misma herida, se le pudiera lavar para que cierre más rápido. Posiblemente también le van a suturar un poco para que ya sea más rápida la recuperación".

Silvia con sus hijas Sylvia y Alejandra. Internet

Y ahora, después de varias semanas hospitalizada, es precisamente Iván, productor de la obra Caperucita Roja, ¿Qué Onda Con Tu Abuelita?, el cual habría informado que los rumores sobre su supuesta gravedad es mentira y que por el contrario, ya sería dada de alta: "Me informa Iván Cochegrus que afortunadamente, el día de hoy saldrá del hospital la primera actriz Silvia Pinal, alrededor de la 1:00 pm. Me indica que se encuentra de buen ánimo y que pronto dará un mensaje a los medios de comunicación. También me comenta que su recuperación ha sido muy satisfactoria".

Sin duda esta es una de las noticias que más alegría lleva a los millones de fans de la productora de la exitosa serie melodramática, Mujer, Casos de la Vida Real, puesto a que desde que se informó de su hospitalización, cientos han empleado redes sociales para enviarles mensajes de ánimo a la famosa actriz y a su familia, la cual ha ido dando poco a poco informes de su estado actual de salud.

Fuente: Tribuna del Yaqui