Sydney Sweeney es comparada con Angelina Jolie por vestido que llevó a fiesta de Vanity Fair

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Sydney Sweeney, la actriz de 26 años conocida por su papel en Euphoria, deslumbró en la alfombra roja de la fiesta de Vanity Fair después de los Oscar 2024, emulando el icónico atractivo sexual de Marilyn Monroe.

La estrella de Anyone But You cautivó a los asistentes con un look que evocaba a la legendaria Marilyn Monroe, luciendo un bob rubio corto y modelando un sexy vestido crema con un escote halter pronunciado. El vestido vintage de Marc Bouwer de 2004 con una cola que barría el piso detrás de ella realzaba su elegancia, mientras que un chal largo a juego complementaba su estilo.

Sydney Sweeney

Sweeney destacó su escote y amplios atributos con capas de brillantes collares colgantes, añadiendo un toque de glamour adicional a su look. Su maquillaje radiante, con pestañas voluminosas, rubor perfectamente rosado y un puchero rosa malva brillante, completaba su impecable apariencia. Sin embargo, su vestimenta no pasó desapercibida, pues de inmediato surgieron las comparaciones con Angelina Jolie, quien utilizó el mismo vestido y collares hace unos años para una gala del mismo evento en el 2004.

La actriz, quien previamente había lucido sus habituales mechones largos y rubios mientras presentaba Saturday Night Live, optó por un cambio de imagen para la fiesta de Vanity Fair, mostrando un color rubio miel más oscuro y un bob hasta los hombros peinado con ondas elásticas.

Angelina Jolie

Sweeney, conocida por su mantra de estilo en constante cambio, expresó su amor por la diversidad en la moda y el juego constante con diferentes looks para cada ocasión. "Honestamente, me siento identificada con cualquier evento que esté sucediendo", compartió con People.

Aunque no se la vio en los Premios de la Academia, la actriz adelantó la posibilidad de asistir a la Met Gala 2024 más adelante este año. "Podría estar trabajando. Estamos tratando de resolverlo, así que ya veremos", dijo tímidamente cuando se le preguntó sobre su asistencia.

El deslumbrante look de Sydney Sweeney en la fiesta de Vanity Fair sin duda dejó una impresión duradera y recibió elogios de fans y compañeros de la industria del entretenimiento.

Fuente: Tribuna